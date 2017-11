Roberto Jacob, alcalde de La Serena:«En las últimas elecciones quedó demostrado que hay votos que no son traspasables»

El edil serenense no ocultó su desazón luego de conocidos los resultados de las pasadas elecciones que significó que su candidato, Ernesto Velasco (PR), no lograra el doblaje junto a Raúl Saldívar, quien en definitiva alcanzó la primera mayoría. Jacob señaló que el binominal «los mató» y que le pidió personalmente a Velasco que se quedara en la zona para seguir capitalizando la votación alcanzada y que afirmó que «sería un error que Ernesto se fuera de la zona». Agregó que tampoco tiene planeada una «pasada de cuenta» por la derrota y si se tiene que hacer cambios será porque «no se está haciendo bien el trabajo».

Nicolás Véliz J.

¿Hubo desazón luego de la derrota de Ernesto Velasco en las elecciones parlamentarias?.

Creo que nunca se puede hablar de muertos en la política, eso que quede claro. Las competencias son competencias, existen dos posibilidades, perder o ganar, a nosotros nos gusta ganar, pero cuando se pierde hay que saber perder. En esto no me pierdo y tampoco voy a decir que estábamos saltando en un pie porque habíamos perdido, sí tuvimos un poco de desencanto porque teníamos una verdadera opción de ganar.

Alcalde, ¿cree usted que se sobrevaloró la posibilidad de ganar las elecciones e incluso de derrotar al ahora diputado electo Raúl Saldívar?,

Sabíamos que no era fácil, porque una campaña de seis meses es difícil porque estás compitiendo con una persona que tuvo cerca de 10 años como alcalde, dos veces fue Gobernador, es decir no se puede menospreciar al rival. Siempre fue optimista y siempre dije que íbamos a ganar, no importa lo que yo pensara en mi foro interno que decía que esto no era fácil, porque había encuestas que nos decían que Raúl Saldívar aventaja a Ernesto (Velasco) en cerca de 13 puntos y yo dije que eso no era posible y la votación final así lo demostró la elección.

Entonces ¿por dónde pasó la derrota de Ernesto Velasco?

Hay que sacar dos lecturas. Primero, el caudal de votos que sacó Ernesto no es menor, estuvimos a menos de 3 mil votos de Saldívar, nos mató el binominal que también mató a varios a nivel nacional, por lo tanto, cuando tú evalúas esos resultados y te das cuenta que tienes en la mano un gran caudal de votos nos dice que si te quedas en la zona tienes un gran futuro. Le pedí personalmente a Ernesto que se quedara en la comuna, él también tomó esa decisión…

Entonces sería un error que Ernesto Velasco tomara la decisión de irse de La Serena…

…Sí, creo que sería un error que Ernesto que se fuera de la zona, aunque él tiene posibilidades de irse a cualquier puesto en Santiago, Ernesto es Secretario General del partido, pero si él quiere proyectarse tiene que hacerlo desde La Serena. Aunque esa es una decisión que el propio Ernesto debe tomar, aunque en todo caso él ya me dijo que la tomó y me dijo que se quedaría acá.

Esta pasada elección demostró que los votos no son traspasables, ya toda lógica electoral señalaba que Velasco ganaría porque usted ganó las municipales el año pasado.

Claro, pero no fue Roberto Jacob el que perdió, para que quede claro y quedó demostrado que hay votos que no son traspasables. Hay mucha gente que votó por mí en las municipales y que en las parlamentarias vuelve a su redil. Las municipales son más transversales, se vota por la persona e incluso se pierde el color político. Ahora a un año como alcalde me siento muy satisfecho por lo que se ha hecho con logros impensados para mí como es el tema de la ex CCU, los gitanos, los recambios de luminarias de la Avenida del Mar entre muchas otras cosas.

Es claro que le hubiera gustado que Ernesto Velasco fuera diputado, ¿cómo será la relación con los actuales parlamentarios electos por el Séptimo Distrito?

A mí lo único que me interesa es La Serena y les deseo a los parlamentarios que fueron electos que les vaya muy bien. Yo no tengo resquemor con nadie, las contiendas que se ganan por voto popular legitiman a la persona electa, por lo tanto, Raúl Saldívar tendrá todo mi apoyo, este municipio estará abierto para trabajar con todos los parlamentarios, pero no para mí, sino que para La Serena, para la comuna, para nuestros proyectos, tenemos muchas cosas por hacer, el tren La Serena-Coquimbo, infraestructura, el Túnel de Agua Negra. Las elecciones ya terminaron y al otro día ya me había olvidado y estaba pensando en el futuro.

¿No habrá pasada cuentas al interior del municipio luego de no lograr el triunfo de Ernesto Velasco?

No, no tengo esa característica. No hubo pasada de cuenta cuando asumí el municipio y eso lo pueden decir todos. Acá no hubo una «razzia», acá salieron las personas de confianza, pero nadie más salió. Si alguien tiene que salir será porque no hace bien el trabajo y si tiene que ser de mi equipo no me va a temblar la mano. No me voy a dedicar a perseguir a nadie y es legítimo que cada uno piense distinto. Lo único que pedí es que no trabajaran por un candidato en horario de oficina. Muchos me decían que sacara a alguien, pusiera a otro, pero yo no puedo cambiar su manera de pensar, porque trabajará desde casa o en otro lado. Quiero dejar claro que no habrá persecución y nunca la habrá, que no piensen lo que quieren pensar mal que acá habrá una persecución porque perdimos, todo lo contrario, yo no soy de esa forma y esa no es mi manera de pensar.