Primer partido político regional hace su presentación oficial

Durante el año pasado, al calor de la discusión por el cambio en el sistema electoral binominal y las medidas impulsadas por la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Territorial, el Congreso Nacional aprobó modificaciones a la Ley de Partidos Políticos, las cuales permitieron rebajar las exigencias para conformar nuevas colectividades y, más aun, constituir partidos de naturaleza netamente regional. Esa fue la ventana que se abrió para que, en distintas regiones del país, surgiera la inquietud por levantar partidos locales, independientes del dominio de Santiago.

Ayer, en La Serena, se presentó la primera de esta clase de organizaciones en surgir dentro de la Región de Coquimbo. Se trata de Fuerza Regional Norte Verde, que es liderada por conocidas figuras de la política regional.

La directiva provisional es conformada por el consejero regional de Choapa, Agapito Santander, como presidente (ex Partido Socialista); el ex consejero regional de Choapa y ex asesor de la Intendencia Regional, Miguel Ángel Rebolledo (ex PPD), como secretario; Carolina Tapia (ex PPD), como tesorera. Y como vicepresidentes, la ex intendenta y ex seremi de Obras Púbicas, Hanne Utreras; el concejal de Combarbalá, Gustavo Hernández (ex PPD), y el estudiante universitario, José Miguel Aguirre.

Presentándose en conferencia de prensa, los dirigentes explicaron que el naciente partido se identifica como “progresista” y afín al programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. “Pero no somos un partido oficialista y tenemos una visión crítica del abandono del compromiso de regionalización y de las improvisaciones y desprolijidades de la gestión que, de manera lamentable, le han enajenado la adhesión ciudadana”, señaló Santander, al leer una suerte de declaración de principios del movimiento.

El texto especifica que el partido surge para luchar “contra el centralismo asfixiante del Estado chileno”, condenando la falta de voluntad de los sucesivos gobiernos para cambiar el estado de cosas.

En forma explícita, señala la intención de “terminar con que la representación política de la región esté, en buena parte, en manos de miembros de la elite política santiaguina (…). La gota que rebalsó el vaso ha sido el nombramiento de un intendente regional enviado desde la Región Metropolitana”.

Sobre esta última frase, Santander comentó: “Nos parece que entre los 700 mil habitantes que existen en la Región de Coquimbo habrá uno que pueda ser intendente y no habrá la necesidad de ir a Santiago a buscar una persona”.