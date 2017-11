Proyecto minero «Alturas», de Barrick Gold, a 5.300 metros de altura al interior de Vicuña

Un grupo de autoridades locales de Vicuña, incluyendo al alcalde, Rafael Vera, y cuatro concejales de la comuna, conocieron el sitio en donde la Compañía Minera Salitrales, vinculada a la minera canadiense Barrick Gold, ejecuta la iniciativa “Prospección Minera Altura”, en busca de un posible yacimiento de oro y plata. La visita se efectuó el pasado jueves 11 de febrero.

El emplazamiento, se ubica al interior de la subcuenca del río Turbio, a 80 kilómetros de Vicuña, y 130 kilómetros en línea recta al este de La Serena.

La altitud del proyecto fluctúa entre los 4.500 y 5.200 metros sobre el nivel del mar. La respectiva Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, el pasado 21 de enero.

El concejal Yerman Rojas, uno de quienes participó en el ascenso, contó que la visita se gestó como puntapié inicial de un proceso de acercamiento a la comunidad. “Este viaje comenzó a las 7:00 de la mañana y llegamos alrededor de las 11:00 al Complejo Canchas de Esquí de la ex mina El Indio. Ahí pasamos al Policlínico, que está a 3.200 metros, y el proyecto, a 5.200. De ahí, dos horas más hasta el lugar”.

Según el edil, la empresa está en la primera etapa de exploración para un posible yacimiento de oro y plata. Hasta ahora se han cavado 36 pozos, para llegar a un total de 102. “Con eso tendrían claro cuánto (mineral) hay, cómo lo sacarían, si la mina va a ser a tajo abierto o subterránea”, contó Rojas, agregando que “llevan ya cinco años y recién en otros cinco podrían tener un resultado respecto de si podrán explotar. A ese nivel de altura se puede trabajar (en las exploraciones) solamente en primavera y verano de cada año, por las nevadas y las bajas temperaturas del resto del año. Tampoco quieren cometer ningún error, como en (el fallido proyecto aurífero), Pascua Lama: que no tengan cercanía a hielos eternos, no generar contaminación”.

El concejal agregó que, en su personal opinión al respecto, en torno a este proyecto minero “tiene que mantenerse el equilibrio entre la defensa de nuestro valle y del agua, la no contaminación, pero también hay que entender que falta más trabajo en nuestra comuna, y si llegara a resultar, esta sería una gran fuente. En la actualidad trabajan 500 personas; imagine si fuera yacimiento. Pero esperamos que se respete toda la normativa ambiental también”.

30 Kms al sur de El Indio

Como “un descubrimiento aurífero relevante”, definió Barrick Gold su proyecto de prospección Alturas, ubicado en el área cordillerana de la región de Coquimbo, 30 kilómetros al sur de la mina El Indio, (también de la minera canadiense y que finalizó sus operaciones en 2002) y a 130 kilómetros al este de La Serena.

Según consigna la firma en su reporte de resultados financieros del primer trimestre de 2013, Alturas es parte de un gran sistema mineralizado que se extiende más allá de la zona de perforación actual.

A principios de mayo del 2015, la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo, declaró admisible la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Prospección Minera Alturas”, que fue presentada por la Compañía Minera Salitrales Limitada, vinculada a Barrick Gold.

Esta iniciativa contempla una inversión de US$70 millones, con el objetivo de habilitar 102 plataformas para la ejecución de sondajes mineros dentro de un polígono cuya superficie es de 321 hectáreas, denominado Alturas.

Hasta el momento 35 perforaciones han sido completadas en un área de un kilómetro cuadrado. La mineralización sería óxidos con una geología similar a la de la mina Veladero, que Barrick explota en Argentina, “con el potencial de tener leyes significativamente mayores”. Las intercepciones descubiertas han sido gruesas, variando de 50 a 150 metros, y continuas.

Según la DIA presentada, la ejecución del proyecto de prospección se llevará a cabo en un lapso de cinco años.