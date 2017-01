Turista fotografió OVNI en localidad de Pisco Elqui

Nuestro país es considerado a nivel mundial como uno de los lugares donde se registra una alta casuística de avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS). Es así como los investigadores han podido determinar zonas donde la presencia de estos fenómenos son más habituales; el Valle de Elqui es uno de ellos.

El pasado viernes 12 de febrero, el psicólogo Alfredo Collovati y su esposa se encontraban en la localidad de Pisco Elqui. Pasadas las 19:00 horas y mientras miraban el hermoso paisaje de esa zona del valle, una luz muy fuerte en el cielo llamó su atención. Parecía reflejar la luz del sol y su desplazamiento era lento. Ante ello comenzaron a registrar el fenómeno con uno de sus celulares.

«Había luz todavía, los cerros estaban un poco con sombra, pero el cielo estaba claro y celeste. Mi señora me dice, mira…y venía una luz al frente, cruzando de un cerro a otro. No estaba a mucha altura, sólo un poco sobre los cerros y después se tapaba con estos. Este objeto iba lento, de hecho diría que se demoró entre tres a cinco minutos en su desplazamiento entre los cerros. Ahí comencé a sacarle fotografías. Iba en dirección poniente», señaló a LA REGIÓN el psicólogo, Alfredo Collovati.

El testigo asegura que el fenómeno no emitía ningún tipo de sonido por lo que se puede descartar que se tratara de algún avión o helicóptero. «Era absolutamente silencioso, por lo menos desde donde estábamos nosotros, que era unos dos kilómetros de Pisco, hacia Horcón. Yo creo que este objeto tiene que haber pasado sobre el valle de Cochiguaz que está al otro lado», dijo.

Collovati afirmó además que no pudo apreciar la forma en que la luz se desaparece pues su visión fue obstaculizada por los cerros del lugar. «Nosotros lo perdimos de vista porque se ocultó en la otra cadena de cerros. Hice toda una secuencia de fotos, desde un lado a otro. Son fotos tomadas con mi celular por lo que se ve mucho más chico que como yo lo observé. Era una luz, pero yo creo que estaba reflejando los rayos del sol, es mi impresión».

El objeto fue fotografiado con un celular IPhone 6 cuya cámara es de 8 megapíxeles.

Esa misma noche Alfredo Collovati y su esposa fueron testigos de otro fenómeno. «Horas más tarde estábamos con mi señora viendo las estrellas, y también vimos como un satélite, arriba nuestro…pero no lejos, sino que mucho más cerca… y cuando pasó relativamente cerca se empezó a iluminar y se transformó en una luz grande, con gran intensidad y se desvaneció suavemente, pero de eso no tengo registro fotográfico», contó.

Collovati afirmó además que no es la primera vez que tiene la posibilidad de observar este tipo de fenómenos.

Rodrigo Fuenzalida, director de la Agrupación de Investigaciones Ovniológicas de Chile (AION), confirmó que ya se encuentra analizando las imágenes del OVNI fotografiado en la localidad de Pisco Elqui. «Aún no es posible llegar a una conclusión final, porque hay que comenzar a descartar cosas, por ejemplo es improbable que haya sido el paso de la Estación Espacial Internacional. El objeto además estaba muy bajo. Que haya sido el globo de Google, es otra hipótesis. Otro aspecto interesante es que al final al objeto lo cubre como una nube… lo encuentro interesante. Habría que saber si se lanzó algún tipo de dispositivo desde Tololo. Como caso de investigación lo encuentro muy interesante, además no siempre se logra ver el fenómeno y fotografiarlo al mismo tiempo», indicó el experto.