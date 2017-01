Estricta fiscalización al transporte escolar

El próximo 3 de marzo se inicia oficialmente el año escolar 2016 en todo el país. Es por ello que por estos días los padres y apoderados se encuentran definiendo la mejor forma para que los estudiantes puedan llegar a sus establecimientos de manera segura.

Pensando en aquello, las autoridades regionales hicieron ayer una actividad en la que entregaron una serie de recomendaciones que se deben considerar al contratar un servicio de transporte escolar. Entre ellas se encuentran que el vehículo esté autorizado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; que cuente con el seguro obligatorio de accidentes y con la revisión técnica al día; que el conductor tenga licencia clase A1 y verificar si el conductor o asistente se encuentran en el registro de inhabilidades para trabajar con niños.

«El año pasado de 824 fiscalizaciones, en 91 encontramos problemas dentro del transporte escolar por incumplimiento, por eso queremos hacer un llamado para que los padres y apoderados, junto con nosotros como gobierno y Carabineros sean los que se preocupen por saber quiénes son los que transportan a nuestros hijos y familiares», dijo el intendente regional, Claudio Ibáñez.

El seremi de Transportes, Oscar Pereira, afirmó que durante este año se espera incrementar el número de fiscalizaciones y reforzar el rol de los apoderados. «Lo importante es que los padres también conozcan los tipos de transporte y las obligaciones que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo con un tonelaje inferior a 3.860 kilogramos están obligados a estar pintados de color amarillo, tener un letrero de tres caras y la luz estroboscópica. Pero los que superar este tonelaje no tienen esas exigencias, por lo que las personas que van a contratar ese servicio debe informarse de cuáles son las exigencias que debe cumplir el vehículo que está contratando», indicó.

A su vez, la secretaria de la Federación Regional de Transporte Escolar, Juana Ojeda, destacó la importancia de las fiscalizaciones que permitan detectar todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente inscritos y fuera de la norma. «Cuando existen furgones que no están inscritos se corre el riesgo que ellos no cumplan con nada y no tengan a las personas aptas para trabajar con niños. Es necesaria la fiscalización siempre para que puedan terminar con el transporte ilegal», afirmó.