Detienen a médico de La Serena como encubridor de violaciones a DDHH

El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena Vicente Hormzábal Abarzúa sometió a proceso al médico Guido Diaz Paci como encubridor del secuestro calificado de Bernardo Cortés Castro, ocurrido entre el 4 y 5 de abril de 1974.

El joven fue detenido y conducido hasta el regimiento «Arica», último lugar donde se le vio con vida.

Durante la mañana de ayer y tras la orden emanada de la Corte de Apelaciones de La Serena detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, detuvieron al ex Coronel de sanidad en retiro del Ejército de Chile y quien se desempeñaba como funcionario de la Dirección de Tránsito del Municipio de La Serena.

«La Detención se realizó en las dependencias de la Prefectura Elqui de la PDI La Serena, lugar desde donde se le trasladó posteriormente a la Corte de Apelaciones, donde se le notificó de su procesamiento», indicó el Prefecto, Abel Lizama, Jefe de la Prefectura Provincial de Elqui.

Según los antecedentes recopilados en la investigación se logró acreditar que el día 04 de abril de 1974, en horas de la tarde, Cortés Castro, mientras se encontraba junto a su tía Graciela Barahona, preparándose para almorzar, sin previa orden de un Tribunal ni autoridad competente , el joven militante del movimiento de izquierda MIR , fue aprehendido por sujetos no identificados, los cuales se movilizaban en un vehículo particular y fue conducido al Regimiento Arica , ignorándose desde ese entonces su paradero.

«Además entre las diligencias realizadas por los Detectives de Derechos Humanos en la Zona, se cuenta la detención de otros tres ex suboficiales en retiro del ejército de Chile, por la misma causa, quedando posteriormente detenidos al interior del Regimiento de La Serena», dijo el Prefecto Abel Lizama, Pino, Jefe Provincial de la Prefectura Elqui.

Los otros tres Suboficiales detenidos corresponden a Luis Humberto Fernández Monjes, Luis Segundo Araos Flores y Juan Marambio López.

Cabe mencionar que este viernes se tiene contemplado seguir con las diligencias en torno a las excavaciones el Cementerio de Las Compañías por el Homicidio de Francisco Santoni.

Tras la detención del doctor Guido Díaz Paci, el Comité Regional Coquimbo del Partido Comunista emitió una declaración pública en la que da a conocer su opinión respecto de esta acción judicial, en la que exigen al alcalde de La Serena, Roberto Jacob la destitución del facultativo que se desempeña como funcionario municipal.

«Creemos que este es el momento de entregar una respuesta y dar señales claras a la ciudadanía y a los familiares de los detenidos, torturados, ejecutados y desaparecidos políticos en La Serena y en nuestra región», manifiesta la declaración.

En dicho documento la tienda política plantea que «Fueron centenares los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de abuso que a 42 años de estos ominosos hechos no ha existido aún verdad ni justicia plena. Hoy 09 de junio de 2016 en la ciudad de La Serena fue detenido un ícono de los aparatos de inteligencia de la dictadura cívico militar un médico de la CNI su nombre: Guido Mario Félix Díaz Paci, involucrado en la muerte del joven coquimbano y miembro del MIR Bernardo Cortés Castro el 4 de abril de 1974».

Sostienen además que reconocen la labor llevada a cabo por el Poder Judicial a través del ministro Vicente Hormazabal, a quien destaan por trabajaren causas de violacione a los derechos humanos en la nuestra región, lo mismo respecto de lo realizado por la Policía de Investigaciones.

«La región de Coquimbo en estos últimos años ha sido testigo del avance en materia de derechos humanos. Hemos sido testigos de los juicios a cómplices y autores de violaciones, hemos sido testigos de cómo las agrupaciones no decaen con el pasar de los años y que nuestras víctimas siguen vigentes. El caso de Díaz Paci nos recuerda que no todo está olvidado y que mientras no haya verdad y sanciones seguiremos exigiendo justicia», declaró el partido.