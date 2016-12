Frente de Defensa del Aeropuerto de La Serena solicitará reunión con la Presidenta Bachelet

Luego de las últimas declaraciones formuladas por la seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez, sobre la continuidad del aeropuerto La Florida de La Serena, el Comité de Defensa de la terminal aérea ha iniciado una serie de gestiones para evitar su cierre. El presidente de la entidad, el concejal Jorge Hurtado se encuentra en Santiago realizando gestiones para ser recibido por el Presidenta Michelle Bachelet y por ejecutivos de la empresa aérea LATAM.

“El aeropuerto tiene que seguir funcionando operativamente tal como lo ha hecho estos 70 años y no con vuelos menores como dice la seremi. Segundo a las declaraciones de la seremi yo no le creo nada…y quiero recordar que cuando fue invitada al concejo comunal y le pregunté por el aeropuerto de Tongoy, ella dijo que todo era una idea, que no había nada claro, puras palabras que le dieron una tranquilidad al concejo, pero no le creí ni en ese momento ni ahora. Además, el subsecretario de la cartera también ha tenido respuesta ambiguas”, dijo a LA REGIÓN, Jorge Hurtado.

El concejal, indicó además que ya han iniciado una serie de gestiones para evitar que la terminal pueda sufrir alguna modificación en su funcionamiento a partir de la construcción de un aeropuerto en la localidad costera de Tongoy.

“Ahora vamos a ir a la Moneda y pedir un pronunciamiento de la Presidente de la República. La Florida tiene que seguir funcionando al nivel que lo ha hecho hasta ahora, recibiendo vuelos nacionales y por qué no, vuelos internacionales como ya lo hizo durante la última Copa América. Además, recibimos un espaldarazo de todos los concejales y alcalde, en un voto unánime para el trabajo que está desarrollando el frente de defensa”, afirmó.

Para conseguir la reunión con la Presidente Bachelet, el comité preparó una carta que será ingresada en las próximas horas a través de la oficina de parte de la Moneda.

LATAM

Jorge Hurtado anunció además que esperan reunirse además con los máximos ejecutivos de LATAM, para conocer su opinión con respecto a la continuidad del aeropuerto La Florida.

“Estamos esperando que a la brevedad los ejecutivos de las aerolíneas que vuelan desde La Florida. Esperamos reunirnos con LATAM para confirmar lo que ellos nos han dicho siempre, que es que quieres seguir operando desde nuestro terminal aéreo. Acá además debe hacerse una acción judicial, hemos tomado contacto con diferentes grupos de abogados de acá de Santiago para que estudien la posibilidad de levantar alguna acción que permite proteger nuestro patrimonio que es La Florida”, indicó.