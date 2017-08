Servicio Médico Legal de La Serena presenta al CORE proyecto de ampliación que supera los $2 mil millones

A simple vista, una imagen deteriorada y no acorde a la atención que debe mantener un espacio público como lo es el Servicio Médico Legal (SML). Esa fue la impresión que se llevaron los consejeros regionales Raúl Godoy, Eduardo Alcayaga, Ángela Rojas, Gloria Torres, Carlos Galleguillos y Denis Cortés, quienes llegaron a calle Colo-Colo N°2001 de La Serena, para recorrer el recinto junto a su director Fernando Cardemil.

En estas dependencias se contempla la ejecución de obras civiles para la construcción de un nuevo recinto, con una superficie total de 1.316 m2 y una remodelación de 180 m2, quedando un edificio de 1.496 m2, además de la compra de equipos e implementación relativos al proyecto que alcanza los $2.832 millones.

Para el doctor Cardemil esta obra está pensada para el beneficio de la región, “para que tengamos un nivel técnico científico adecuado para servir a la justicia en las pericias de certeza como alcoholemia, ADN, autopsia y salud mental que está in crescendo. Tenemos muchos niños y jóvenes que tienen problemas de sexología forense y otros delitos, por lo que necesitamos absorber esa población que crece, de problemas de tribunales de familia, como también necesitamos especialistas para atender estos temas”.

Necesidades que llegaron hasta la comisión de régimen interno del Consejo Regional, presidida por Raúl Godoy, quien luego de esta visita mencionó que “cuando uno observa y conoce el trabajo que realiza el Servicio Médico Legal la verdad es que se le amplía el conocimiento de lo que efectivamente hacen estos funcionarios públicos”.

El consejero agregó que “la política del Gobierno Regional para poder colaborar en una mejor atención serviría a esta infraestructura, que tiene carácter regional, lo que permitiría que llegaran nuevos profesionales e incluso se puede trabajar con universidades relacionadas a la materia de la medicina. Es un bonito proyecto que ya está conversado con el Intendente y ojalá se pueda generar conciencia de que este proyecto es importante para la región”.

La nueva infraestructura les daría posibilidades a los cerca de 21 funcionarios que aquí trabajan para realizar capacitaciones, de tener sala de reuniones, tener espacios más amplios para el laboratorio y ofrecer progreso profesional para atraer nuevos especialistas que en este momento no tienen debido al hacinamiento en las dependencias.

Los consejeros están a la espera de que se formalice el ingreso del proyecto al Consejo Regional para analizar la aprobación de los recursos del nuevo SML.