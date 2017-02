600 docentes de Coquimbo preparan apelación a calificación del Ministerio de Educación

Cerca de 600 profesores de establecimientos municipales y subvencionados de Coquimbo están preparando una apelación al ser calificado en los tramos Inicial y Temprano, en el proceso de Evaluación Docente del Ministerio de Educación para el encasillamiento para la Carrera Profesional, que otorga mejoras salariales, entre otros beneficios,cuyos resultados fueron publicados el pasado miércoles 3 de agosto.

En el resumen nacional de los 206.516 docentes del sistema público que ingresarán en julio del próximo año a la carrera, un 33 por ciento de los evaluados, quedó en el tramo de Acceso, mientras que un 9,15 por ciento en Inicial, un 37 por ciento en Temprano, un 14 por ciento en Avanzado y un 5,6% en Experto I o II.

Mientras que en nuestra región, de un total de 3.680 docentes de establecimientos municipales de aula, que rindieron la evaluación y que presentaron el portafolio evaluativo, 1.084 fueron ubicaron en los tramos Avanzado, Experto I y II que representa un 29,5 por ciento del total; además en el tramo Temprano, quedaron 2.072 profesores que representa un 56,3 por ciento y los restantes 524 docentes, calificaron en el tramo Inicial, que equivale a un 14,2 por ciento del total.

Sin embargo, estas cifras generaron el descontento en el Colegio de Profesores, cuyas directivas regionales, tras analizar los resultados, definieron que solo el 0,7 por ciento de los docentes fueron encasillados en el tramo Experto II, los que serán los que efectivamente podrían tener mejoras significativas de remuneraciones, por lo que el gremio está instando a los evaluados en tramos menores, a iniciar el proceso de apelación que concluye el 15 de noviembre de este año.

En ese tenor el presidente del comunal Coquimbo del Colegio de Profesores, Tomás Alvarado, explicó a Diario LA REGIÓN que los agremiados locales también están disconformes con el encasillamiento.

«La impresión que nos ha dejado a todos los profesores de esta comuna es de disconformidad con los resultados, porque muchos colegas con vasta experiencia que pensaban que iban a quedar en tramos superiores como el Avanzado, finalmente casi todos,(cerca de 600) quedaron en Inicial y Temprano, que son los tramos más bajos».

Alvarado añadió que también están preocupados por la situación de los directivos, «tampoco estamos de acuerdo con lo que está pasando con la creación de un nuevo tramo para los profesores directivos docentes, que no están encasillados, porque no tienen los resultados del portafolio evaluativo que incluye el desempeño en clases, y así quedaron en el tramo Acceso, por eso esperamos que las autoridades creen una disposición especial, para que estos colegas, puedan encasillarse respecto a la pertinencia que tiene el cargo directivo que tienen, por ser directores o jefes de unidad técnica pedagógica orientadores o inspectores generales, que no hacen clases».Sobre por el proceso de apelación el directivo refirió que «estamos orientando de forma permanente a nuestros colegas para que puedan apelar. Ahora esperamos que el Ministerio envíe un formulario tipo, pero no obstante a eso, en este comunal estamos realizando una encuesta para quienes opten por esta opción. Además para los docentes que no se van adscribir a la carrera, tienen un plazo entre el 1 de diciembre de este año y el 16 de julio de 2017, para poder manifestar su voluntad en ese sentido con el requisito de estar a 10 años de salir del sistema».

Consultado por la opinión que tiene sobre la evaluación el presidente Alvarado entregó una seria crítica, «aquí se aplicó un criterio muy injusto, unilateral, no se consideró las evaluaciones de los profesores pares que debían acompañar este proceso, no se consideró la opinión de los directores, ni la de los jefes técnicos, que son los que más conocen a los docentes, sumado a la preponderancia del portafolio. Por eso consideramos que estos criterios fueron improcedentes, ya que no miden realmente cómo es un profesor en su desempeño en el aula, lo que como Colegio,buscaremos plantear para que mejore esta evaluación, con, por ejemplo, una inspección visual del desempeño en una hora de clases».