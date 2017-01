En mayo de 2017 supermercados dejarán de entregar bolsas de plástico

A través de una ordenanza el municipio de La Serena busca, en conjunto con el comercio, desincentivar el uso de bolsas plásticas. Es así como cuatro supermercados de la zona ya se han sumado a esta iniciativa.

Pese a que desde agosto se ha comenzado a limitar la entrega de bolsas en algunos de estos establecimientos, ayer se realizó el lanzamiento oficial de la iniciativa y que contó con la participación del alcalde Roberto Jacob y los representantes de Unimarc, Líder, Santa Isabel y Jumbo.

«Creo que este es un tremendo gesto porque efectivamente desde donde más bolsas plásticas salían era de los supermercados y ellos hoy adherido voluntariamente a esta forma que ha creado el municipio. Queremos ser pioneros porque creemos que es un medida tremendamente necesaria y pedirle a la gente que entienda que lo que hacemos es por el medio ambiente y por los niños que van vivir en este mundo que estamos contaminando cada día más», indicó Roberto Jacob, alcalde de La Serena.

El edil también hizo un llamo al pequeño comercio para que también se vayan sumando a esta iniciativa.

«Nosotros tenemos la experiencia ya de otras regiones de Chile, y ha sido bien comunicado, se ha hecho de persona a persona. Hemos tenido una muy buena acogida de todos los clientes y también en especial en La Serena. La gente está muy comprometida y nuestro equipo también», indicó Francisco Chávez, gerente regional de Unimarc.

En tanto, Alfredo Vargas, gerente de Jumbo, también destacó la importancia de la iniciativa. «Tenemos un gran compromiso con el medio ambiente y nuestros clientes. Esperamos que esta iniciativa sea todo un éxito y generando el menor impacto en el servicio y a la imagen de las distintas cadenas. Este es un trabajo conjunto entre todas las cadenas que formamos parte de este iniciativa», dijo.

La campaña ha fijado la siguiente calendarización; hasta el 31 de diciembre, se entregarán tres bolsas por cada compra. Entre enero y el 30 de abril de 2017, se entregará una bolsa y a partir del 2 de mayo no se entregarán más bolsas de plástico.

«Estamos muy contentos con esta iniciativa. Comenzamos tempranamente con esta campaña y hemos tenido una muy buena aceptación de los clientes. No tenemos más de tres o cuatro reclamos diarios, de ocho mil clientes que no visitan. Eso ha sido muy bueno para nosotros y creemos que es un tema de cultura para proteger nuestro medio ambiente», afirmó Leonardo Carvajal, gerente del local Cuatro Esquinas de Líder.

Luego de la conferencia de prensa cada una de las cadenas de supermercados entregaron bolsas reciclables a los transeúntes del centro de La Serena.