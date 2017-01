«Yo diría que en gran medida Gabriela Mistral fue producto de la masonería»

En el marco de la celebración de los 140 años del Club Coquimbo, expresión externa de la Logia Masónica Luz y Esperanza N° 11 de La Serena, ayer se desarrolló una conferencia en la que el historiador y escritor, Sebastián Jans, analizó los orígenes, surgimiento y aporte a la historia de Chile, y aspectos para entender la Masonería en el Chile de hoy.

«Estos 140 años son muy motivadores para venir a exponer sobre aquello que está en el trasfondo de la actividad del Club Coquimbo que es la proyección de masonería en el ámbito de la ciudad y la región. El Club Coquimbo cobija a la logia Luz y Esperanza Nº 11, que es una de las más antiguas del país, por lo tanto, como masón para mí es tremendamente estimulante».

– Siempre que se habla de masonería se plantea como algo secreto. ¿Cuánto ha cambiado esa visión que se tiene sobre ello?

-«La masonería nunca ha sido secreta. Al menos en este país. De hecho esta casa masónica tiene una presencia histórica y arraigada dentro del centro de La Serena, por lo tanto, no hay secreto. Lo que pasa es que hay algún desarrollo de los procesos de formación masónica, que tienen un carácter más bien privado, por la naturaleza iniciática de sus prácticas, pero en el fondo no hay ningún aspecto secreto en el fondo…. antiguamente y hoy tampoco ha habido una práctica secreta. Generalmente la condición masónica ha sido lo secreto. Cada integrante en particular puede o no ser identificado como tal, y es su propia decisión. Esto obedece a circunstancias históricas que son bastante conocidas. Muchas veces los masones han sido afectados por reconocer su condición. Por lo tanto, la condición masónica podría ser un secreto y podría seguir siéndolo, pero no institucionalmente».

– Ahora esa condición parece ser mucho menos secreta que antes… hay más personas que hoy dicen que son masones….

– «Todavía hay personas que quieren guardar su condición masónica en reserva porque puede ser perjudicado laboralmente o discriminado…. y eso ocurre».

– Otra cosa que siempre se dice es que entre ustedes se ayudan….

– «La masonería funciona como una hermandad, pero dudo que como práctica real, esa predilección sea excluyente, en el sentido de decir, tú eres masón y te ayudo en relación a otro que no es masón. Eso no ocurre».

– También se dice que ustedes tienen forma de identificarse sin decir que son masones…

– «Eso es parte de los secretos… pero cada día eso ocurre menos… Antes cuando llegaba alguien de una provincia distinta podía ser más habitual, pero hoy todos nos conocemos. Antes podía llegar un masón de Europa y una forma de reconocerlo era esa…pero la vida de hoy es distinta…».

-Masón, bombero…. y Radical….

– «El Partido Radical representó y sigue representando de alguna manera una forma en la que los masones entienden su forma de hacer política, pero también se da en otras corrientes políticas. Incluso he conocido algunos casos, cada vez más frecuentes, que gente de la Democracia Cristiana que son masones. Entonces hay visiones distintas como en toda institución… hay una feliz historia entre el Partido Radical y la masonería…también con el Partido Socialista donde los principales fundadores eran masones. Lo que importa es que hay una común mirada ética respecto de cómo se deben hacer las cosas en la sociedad, cómo se deben resolver los problemas».

– ¿Cuál es el principal rol que ha cumplido la masonería en la sociedad chilena?

– «Yo diría que fundamentalmente el aporte de la masonería ha sido en los ámbitos éticos, de construir una propuesta dentro de la sociedad fundamentada en el libre pensamiento y en los valores que tienen que ver con lo que es parte común de la ciudadanía, valores de la democracia…la idea del compromiso frente a condiciones de igualdad, los derechos de las personas, de pensar lo que es su autonomía personal. Esos son temas que masonería los viene poniendo en el debate dentro de nuestra sociedad desde hace 150 años. No es una cosa nueva, lo que pasa es que la sociedad como que vuelve a retomar determinados temas».

– A su juicio… ¿qué importancia leentrega a la cercanía que tuvo la poetisa

Gabriela Mistral con la masonería?

– «Gabriela Mistral tuvo en toda su

primer época una relación estrechísima

como la masonería, sobre todo con la de

acá de La Serena. Ella como personalidad

intelectural tuvo momentos de intensidad.

En su época posterior, antes de irse de

Chile, como se distanció un poco de la

masonería. Yo diría que en gran medida

Gabriela Mistral fue un producto de la

masonería. ¿Por qué?. Porque dentro de

ciertos parámetros es imposible en este

país que una persona que nació en un

pequeño pueblito, se transformara hasta

llegar a dirigir colegios y convirtiera en una

personalidad intelectual y cultural dentro

de nuestro país. Eso no es habitual. Ella

se vincula culturalmente con lo que era la

esencia de la masonería a través de los

nexos que tiene con los diversos masones

con los cuales se va relacionando y convirtiendo

en una educadora. Fue la masonería

la que ayudó para que ese talento se

expresara, porque para el masón las

personas valen por sus virtudes y no por

sus herencias».

– ¿Se siguen incorporando jóvenes a la

masonería?

– «Yo diría que hay un fuerte interés de

jóvenes profesionales por incorporporarse en

la masonería, porque le da un espacio que

no hay dentro de la sociedad, para reflexionar

más allá de los intereses particulares».