Concejal denuncia a Contraloria a empresa representada por funcionaria municipal que presto servicios a la casa consistorial

Un aparente irregularidad en la contratación directa realizada por la municipalidad de Coquimbo que contrató la empresa Isla Capacita Limitada, para efectuar dos cursos de capacitación a conductores, secretarias y administrativos de la casa consistorial, realizo ante la Contraloría General de la República, realizó el concejal electo de la comuna Guido Hernández Trujillo.

Hernández, solicitó a Contraloría, que defina si hay infracción a la ley 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, ya que una represente legal de la empresa lsla, según el registro nacional público de organismos técnicos de capacitación del Sence, es la actual funcionaria municipal J.P.R.B., encargada de gestión de recursos humanos.

El primer curso dictado por Isla, a los trabajadores fue realizado en mayo de este año cuya orden de compra es la N° 2446-844-SE16, a nombre de M.I.I.Ch, que es el otro representante legal de la empresa según el registro nacional de público de organismo técnicos de capacitación, por un monto total de $8.972.500, cancelados por la municipalidad mediante trato directo.

En el documento está indicado que la empresa Isla, debía realizar la capacitación “Autoimagen e Imagen y Balance Vida-Trabajo”, para 37 funcionarias, secretarias y administrativas, de la Municipalidad de Coquimbo, a realizar el viernes 27 de mayo en la localidad de El Molle, La Serena, entre las 08:00 y las 18:00 horas.

Luego en el mes de noviembre pasado, mediante la orden de compra con modalidad de acuerdo marco N° 2446-1848-CM16, a nombre de M.I.I.Ch., la casa consistorial canceló $ 12.720.000 por el curso “Desarrollo personal y profesional estrés en la conducción profesional y balance vida-trabajo”, a realizarse en la comuna de Vicuña el día 13 de noviembre 2016.

DELICADA

SITUACIÓN

El concejal electo del partido Renovación Nacional, Guido Hernández , señalo a Diario LA REGION, que decidió presentar la denuncia ante Contraloría, luego de reunir antecedentes que dan veracidad a la posible irregularidad cometida por la funcionaria cuestionada.

“Aquí la Contraloría deberá definir si es correcto hacer contratación de servicios con trato directo a una empresa cuya representante legal es funcionaria municipal., Por eso creemos que la Contraloría se debe pronunciar, porque creemos que es de suma gravedad que la municipalidad contrate a empresas cuyos representantes legales o dueños sean funcionarios municipales”.

Consultado por casos similares que este indagando, la autoridad dijo, “a mí me llega siempre, mucha información como este caso que llevé a Contraloría, pero siempre pido información clara y documentación concreta, pero es efectivo que me ha llegado muchas otras informaciones parecidas que en este momento también estoy corroborando. Pero cuando ejerza como concejal a contar del próximo día 6 intensificare mi rol fiscalizador y si en el caso que he denunciado efectivamente hay irregularidades, la municipalidad tomará las medidas pertinentes junto con mejorar los protocolos correspondientes para que esto no vuelva a ocurrir.

Sobre una fecha para conocer una resolución Hernández, indicó que el ente contralor es autónomo, por lo que entregará un pronunciamiento dentro de los plazos legales que la rigen.