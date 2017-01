URGENTE: Solo en Santiago existe antídoto para araña de rincón

Precaución es lo que recomiendan para la población a quienes trabajan en negocios especializados de ventas de insecticidas para combatir la araña de rincón. Esto ya que, acorde llega la primavera y el verano, aumenta la cantidad de arañas, pulgas y garrapatas en las casas.

Esto último, que podría generar una proliferación de la mortal araña de rincón, se puede prevenir de manera eficaz con el fin de no llegar a sufrir alguna consecuencia mayor por una picadura.

Así lo indicó Patricio Romero, Administrador de Decoralia, quien destaca el alza de las ventas en esta época aunque, en su mayoría, para prevenir las pulgas. Respecto a las arañas, destacó, “es mucho menos el interés en controlarlas”. La razón, aduce, es que no existen muchos casos que se den a conocer públicamente sobre la araña de rincón, lo que no significa que no existan ya que, según destaca, “la araña es potencialmente mortal y está en todas las casas de Chile”.

Aun así, y destacando que nunca está de más conocer cómo funciona el tratamiento en caso de una mordedura, desde la Posta Central – Santiago – destacan que es verídico el hecho de que el antídoto solo lo manejan desde allá. Esto ya que la suministración del mismo debe ser bastante controlado.

Así lo destacó la encargada de informaciones del recinto hospitalario quien recalcó que “la suministración de este antídoto puede generar daños irreparables en el hígado de la persona, es muy fuerte. Por ello es que solo el médico tratante, y acorde a la gravedad del paciente, puede o no brindarle una dosis del mismo”.

Por ello, y destacando que siempre es posible aminorar las consecuencias acorde se maneje con cuidado el aseo y orden de los hogares y sus respectivas áreas adyacentes, Romero destacó que “en general los insecticidas sirven para insectos y arácnidos y hay muchos en el mercado disponible en estos momentos. Son de acción bastante prolongada si es que se usan de manera correcta”.

Esto sería “aplicarlo y dejar un par de horas la casa cerrada para lograr un efecto máximo, se ventila un par de horas más y ya después se puede habitar ya que son súper seguros y el nivel de toxicidad para las personas es bajo. A no ser que se consuma, por supuesto”.

El efecto en cuanto a la duración es variable ya que depende del material del inmueble en el que se esparza, asegura, y varía si se realiza en interior o exterior, en invierno o en verano.

La gente, asegura, compra más los insecticidas para garrapatas y pulgas, “no se siente un interés tan fuerte en las personas hasta cuando empiezan a ver bichos gigantes o muchos que es cuando se preocupan” algo que, recomienda, deberían considerar desde antes y un poco más.