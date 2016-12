Hoy se debería conocer informe de los «Carros de Comida Rápida»

Será uno de los primeros temas que deberá analizar el nuevo concejo comunal de La Serena. Sin duda no se tratará de una resolución fácil si se considera que el municipio ya ha recibido más de 100 solicitudes para la instalación de carros de comidas o Food Trucks en el sector de la Avenida del Mar para este verano 2016-2017.

Los concejales ya recibieron un informe, elaborado por una comisión especial del Departamento de Turismo, en donde se detalla lo que fue la experiencia del verano pasado en donde se provocó desorden, bulla, suciedad y donde además se vendieron productos que no estaban autorizados en la patente comercial autorizada.

A esto se suma que no se cumplió con el retiro de la basura. Del mismo modo se indica que los aceites y aguas usadas fueron desechados en la arena y el pasto del lugar. Producto de todo ello la comisión propone al concejo comunal el realizar una reevaluación de cara a la próxima temporada estival.

La comisión también plantea algunos aspectos que deben ser considerados antes de autorizar la presencia de carros de comidas en este sector turístico de la comuna, entre éstos se encuentran: determinar el tipo de comidas, no instalar mesas, no arrojar desperdicios, no permitir ruidos molestos, etc.

También plantea la opinión y reglamentación de otras entidades como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Seremi de Salud.

CONCEJALES

Muchos de los concejales ya han manifestado su opinión con respecto a la instalación de este tipo de comercio en la Avenida del Mar, sin embargo, se espera que el debate de este miércoles sea muy intenso.

«El año pasado se llenó la Avenida del Mar de carros sin permisos. Botaban el aceite de las frituras ahí mismo. El reclamo de los vecinos era terrible. Yo protejo a los comerciantes de la Avenida del Mar. Ellos pagan sus patentes, sus impuestos, están controlados, los fiscaliza Impuestos Internos, viene un tsunami les demuele los locales y los vuelven a levantar y siguen con el atractivo de la Avenida del Mar. Pero se ponen los carritos que la municipalidad es responsable de fiscalizar y pasar las multas correspondiente», indicó Alejandro Pino Uribe (RN).

Una opinión similar es la que tienen Ramón González (DC). «No tiene que haber ningún carro en la Avenida del Mar, en eso estamos de acuerdo con Alejandro. Los serenenses de raza, nacidos en esta tierra, añoran La Serena Colonial, tradicional, por lo tanto es un mandato de nosotros el ir al rescate de las tradiciones serenenses. Y esas no tienen nada que ver con estas cosas que apunta Alejandro».

Por otra parte, los concejales Carlos Thenoux y Robinsón Hernández prepararon una ordenanza que buscará normar la instalación de los llamados carros de comida en la Avenida del Mar.

La ordenanza de tres páginas busca regular entre otros aspectos cantidad de carros permitidos, sus dimensiones, lugares donde se podrán instalar, ubicación de baños y permisos con los que deberán contar los beneficiados.

«Si sacamos esta ordenanza vamos a subir el nivel, porque los Food Trucks que participen serán cuatro metros por dos, con seis metros máximo, son verdaderos camiones, que tengan el espacio suficiente, todos los implementos, que tengan las condiciones sanitarias básicas. El pago que ellos hagan nos va a permitir contratar más inspectores, estamos hablando de 15 carros que será más fácil de fiscalizar», señaló durante la entrega del borrador de la ordenanza el concejal Carlos Thenoux.

La primera sesión de este nuevo concejo comunal de La Serena está fijado para este miércoles a partir de la 9:45 horas, recién allí se podrá conocer el futuro de estos carros de comidas.