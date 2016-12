Impresionante foto de un ovni en sector Gualliguaica

Los seguidores del fenómeno Ovni seguramente estarán de cabeza analizando las fotografías subidas a redes sociales en horas recientes por el profesional fotógrafo y camarógrafo, Aldo Páez, quien dice haberlas logrado “sin querer queriendo”, el día jueves en el sector Gualiguaica.

Explica el profesional que la foto fue tomada en las cercanías de Gualliguaica a 15 kilómetros antes de llegar Vicuña. Las imágenes son realmente impresionantes y a primera vista no presentan aspectos de haber sido trabajadas en algún programa especial, salgo el encuadre que hizo el autor para presentar de manera más completa en el modo fotos de Facebook.

Lo que se ve es claramente un típico ovni. Platillo volador con un cuerpo central.

Explica Páez que en ningún caso su intención fue apuntar a este objetivo, sino que después, al revisar su trabajo le apareció la figura.

El profesional compartió la foto capturada el día jueves 15 y a través de sus redes sociales escribió en su Facebook que “tomé la foto y salió algo muy raro. En todo el tiempo que llevo haciendo esto, nunca me había pasado. No sé si compartirlas o no. Algún ufólogo por ahí?”, preguntó.

La precisa la hora ni el sentido hacia donde apuntó la cámara, pero a juzgar por los colores debe haber sido alrededor de las 21 horas.

Por estos días la región de Coquimbo ha tenido cielos muy limpios, transparentes, con una luna espectacular, lo que permite ver con más claridad los cielos. El contraste de la luz pudo haber ayudado a que ese objeto aparezca tan nítidamente. Veremos qué dicen los expertos una vez analicen el documento gráfico.