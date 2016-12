«Necesitamos una política de fortalecimiento de ENAMI que parte por terminar con la corruptela»

Ayer viernes se desarrolló en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Serena el Foro ciudadano «Desarrollo de la «Pequeña y mediana minería», instancia en la que participaron una serie de autoridades regionales, empresarios y docentes vinculados al sector minero.

Los panelistas de la jornada fueron Hernán Urquieta Riveros, director Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) Andacollo; Patricio Gatica Rossi, director SONAMI Illapel; Jorge Pavletic Cortés, director SONAMI; Juan Pablo González Toledo, presidente IIMCH y Alejandro Guillier Álvarez, Senador por la Región de Antofagasta.

Este último afirmó que «Chile no tiene política minera y menos discrimina entre la gran minería, pequeña y mediana minería que requieren de políticas diferentes y estímulos distintos, y además requieren asociatividad también…la pequeña minería representa en el sentido político y social la vida de 22 comunas de Chile, si no tenemos una política valiente, osada y clara en materia de lo que es el futuro de ENAMI, del precio de sustentación del cobre, que son dos variables esenciales en este escenario, 22 comunas del país desaparecen empezando por Tal Tal en mi propia región».

El parlamentario dijo que todas esas comunas están radicadas principalmente entre las regiones Tercera y Cuarta.

«La gente cree que la pequeña minería está subsidiada en Chile, ese es otro mito, no está subsidiada, el precio de sustentación no es un subsidio…por eso es importante tener una política minera que valorice lo que representa la minería. Si analizamos por ejemplo el porcentaje de exportaciones de la Región de Coquimbo, la minería es el 72% de la región, la uva fresca 5,6 %, las demás frutas y frutos frescos, 1,6 %; las algas secas congeladas 1,1%, las conservas molusco, 1,1%, ésta es una zona minera. Las exportaciones son mineras… por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es contarle el país que es minero porque todavía no tiene conciencia de eso», afirmó Guillier.

Más adelante, el Senador por la Región de Antofagasta indicó que es necesario que «el precio de sustentación quede definido como un mecanismo automático que esté establecido definitivamente de manera que el pequeño minero sepa con qué precio se va a encontrar y pueda calcular y estimar. De esa manera puede calcular sus inversiones a largo plazo sin tener que estar con incertidumbre del año a año, donde además no sabe qué precio le van a dar.

En consecuencia la necesidad de tener un mecanismo objetivo para definir el precio de sustentación es una condición de sobrevivencia para la pequeña minería. Segundo ENAMI (Empresa Nacional de Minería), que es una empresa que están en semi decadencia. La necesidad de renovar las plantas son decisiones que no se toman, en Tal Tal tenemos la planta dentro de la ciudad…. nosotros tenemos que tomar una definición de Estado con respecto a ENAMI, si no habrá 22 ciudades de Chile que vivirán del subsidio permanente del Estado. Entonces necesitamos una política de fortalecimiento de ENAMI y que parte por terminar con la corruptela en la formación de los directorios. Esta empresa tiene que representar el sector productivo, no los grupos de interés que se meten en ENAMI y administran la empresa con interés que no son claros».