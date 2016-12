Comparte esta noticia

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, confirmó al alcalde Marcelo Pereira, el aeropuerto para Tongoy y la construcción de un camino a Puerto Aldea. La reunión fue este lunes con los diputados Matías Walker y Miguel Ángel Alvarado y dirigentes de Tongoy y Puerto Aldea.

El Ministro Undurraga, explicó los pasos a seguir en ambos proyectos. “Para el camino a Puerto aldea, vamos a trabajar en dos dimensiones, por un lado en conjunto con el Gobierno Regional en el diseño para que en paralelo pase este camino a vialidad y nos podamos hacer cargo no sólo de la mantención permanente, sino que también de mejorarlo y tener un buen camino entre Tongoy y Puerto Aldea. En segundo lugar trabajar en el Aeropuerto Regional de Coquimbo, un recinto que contará con 2400 metros al inicio para luego crecer a 3200, con un terminal de más de 15 mil m2 de superficie, con calles de rodaje que permitan la mantención de pistas, en fin, un aeropuerto regional que permita no sólo ser alternativa a Santiago sino que generar demanda por sí misma, que pueda venir del extranjero directamente a la Región de Coquimbo”, manifestó.

Para la presidenta de la Cámara de Turismo de Tongoy, Marcela Jara, esta reunión fue muy provechosa y agradeció que en esta nueva etapa los dirigentes también sean parte de estas mesas de trabajo. “Me doy cuenta que las cosas han avanzado y que tenemos respuestas concretas, estamos hablando del Aeropuerto Regional de Coquimbo, un aeropuerto que va traer mayores recursos económicos, mayor turismo a la región y eso nos alegra mucho (…) Es súper importante que nos hayan invitado a la reunión, uno se siente honrada y orgullosa, y más si es para conocer noticias tan buenas”.

El alcalde Pereira, en tanto, manifestó sentirse conforme con las buenas noticias recibidas en el Ministerio de Obras Públicas que beneficiarán a los habitantes de Tongoy y Puerto Aldea, “Me voy muy contento y agradecido de nuestro Ministro de Obras Públicas, quien adquirió un compromiso y eso me da tranquilidad, pues nuestra gente pudo escucharlos. No sólo por el camino que une a Tongoy con Puerto Aldea, donde el Ministro nos señaló que vamos a trabajar para que el terreno que es de Bienes Nacionales pase a Vialidad y posteriormente podamos elaborar el proyecto en conjunto con el Gobierno Regional. En el tema del Aeropuerto en tanto, la idea es que durante este Gobierno quede licitado el proyecto referencial, para que luego se adjudique a una empresa y comience a andar la construcción del aeropuerto regional”, expresó.

