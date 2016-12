«La región de Coquimbo lidera los accidentes en las playas»

Cerca del cincuenta por ciento de estos eventos a nivel nacional se produjeron en las costas de Coquimbo durante la temporada pasada.

Una preocupante estadística es la que dieron a conocer desde la Directemar en cuanto en el análisis de accidentes de playas sindican a la Región de Coquimbo como una de las que tiene más altas tasas durante el periodo estival. Esto ya que más de 150 fueron los casos que se dieron la temporada pasada sumando casi el cincuenta por ciento de los que ocurrieron a nivel nacional.

Las causas, según sindica el Capitán de Puerto de Coquimbo Rodrigo Pomeri, son variadas; aunque la falta de precaución a la hora de entrar al mar es una de las más comunes. Según destacó muchas de las personas que han sufrido algún tipo de problema no han respetado las advertencias que, constantemente, están entregando a la comunidad.

“Quienes llegan al borde costero tienen que tener en claro que nuestra costa es un medio dinámico, no una piscina. Hay playas aptas para el baño y otras no en cuanto presentan condiciones de peligro. Estas playas son, en general, las que tienen rocas o presentan una pendiente muy pronunciada; tienen pozones o las condiciones de rompientes son fuertes, por tanto las hacen inseguras y es en ellas en donde no se autoriza el baño”, destacó, dejando en claro que año a año se realiza una campaña educativa en la que orientan y educan a la comunidad.

El por qué, entonces, de que la cantidad de accidentes siga siendo alta tiene que ver también con la gran población flotante que llega a la región y no conoce a cabalidad los lugares en que puede disfrutar sin riesgos.

Aun así, sindica, todos quienes se acerquen a las playas “tienen que verificar si hay salvavidas, ver si hay bandera roja o verde y, en general, estar bien informados para no tener ningún accidente con resultados fatales. Tiene que haber una planificación familiar para ver dónde voy a vacacionar, si soy de una ciudad del interior como Santiago o no costera tengo que tener claro que hay sectores que son de peligro. Pueden verificar la información meteorológica para ver las condiciones de oleaje, viento, si está habilitada, si es segura, si es apta”, destacando que por ningún motivo deberían ingresar a un sector en donde no exista ningún tipo de señalética.

Los accidentes, que ocurren mayoritariamente entre las 17:00 y las 19:00 horas, afectan en su mayoría a niños y jóvenes de sexo masculino entre 09 y 18 años, por ello también realizan un llamado a estar constantemente preocupados de los menores y de no arriesgarse de más a los jóvenes que visitan la playa.

Multa a los afectados.

La temporada, que comenzó el pasado 15 de Diciembre, ya ha tenido casos en los que han debido intervenir, recalcó, dejando en claro que están autorizados a pasar multas a quienes cometan alguna imprudencia. «Esta es una figura que está tipificada en el código penal. Nosotros lo que podemos hacer es cursar esta infracción y luego son derivados al Ministerio Público en primera instancia para luego dar cuenta al tribunal respectivo sobre su actuar», puntualizó.

Respecto a cómo proceder en un caso de emergencias destacó que «en ningún motivo deben ingresar a rescatar a alguien si no cuenta con las competencias porque podemos tener una doble situación, que ya ha pasado, por lo tanto no hay que exponerse a tratar de rescatar a una persona que esté en peligro. Para ello deben dar aviso a los salvavidas, llamar al 137 para activar el protocolo del despegue del helicóptero y esperar a que llegue personal por tierra que pueda ayudar en las labores», según indicó.

Para ello, finalizó, existe un plan coordinado con carabineros, la policía de investigaciones, las delegaciones municipales, los salvavidas, personal naval reforzado que vienen desde Valparaíso.