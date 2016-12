«Admiro a los pequeños mineros que son los que, yo digo, son los mineros de verdad»

En un seminario denominado «Ciencia para la Minería» y en el que además estuvo presente la Ministra de la cartera Aurora Williams, el Profesor Titular del Departamento de Geología de la Universidad Católica del Norte y Doctor en Geología de la Universidad Técnica de Berlín conversó en exclusiva con Diario La Región sobre su perspectiva del tema, su visión y proyecciones.

Profesor, usted está invitado como conferencista de este seminario, ¿nos podría contar de qué se trata su intervención?

A grandes rasgos esta apunta a que Chile se define como un país minero y estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos una orientación somos los mejores en eso: somos los mejores en el fútbol, los mejores en el vino, en la astronomía, en muchísimas cosas pero en minería nos falta una serie de elementos para realmente crear una cultura minera y yo creo que es bueno remecer un poco la consciencia en ese tema. La minería significa lo que es pero todavía le faltan una serie de complementos que habría que ponerle.

¿Es decir que hace falta una cultura minera que vaya más allá del arraigo que tiene el país solo en términos de reconocer que esta existe?

Claro, una del acceso. Yo creo que en todos los sentidos ya que sería muy bueno que la gente común pudiera ver los minerales en un museo público. Acá en Serena y Coquimbo, ¿dónde los pueden ver?, no hay instancias.

¿Cree que hace falta un acercamiento real a lo que es la minería?

Claro, hay que enseñarles a los niños, hay que mantener vivas las relaciones. Hay que hacer renacer las cosas del pasado. No hay que olvidarse de los que construyeron la plataforma minera en la cual hoy día nos paramos. Por ejemplo, yo no soy de la opinión de que cuando hay crisis se discuten los problemas. Esto se debe hacer antes, enfrentarlos, enfocarse y cuando se produce un problema entonces vamos a estar preparados para enfrentarlos.

En ese sentido ¿cree que el país no ha estado a la altura de la resolución de problemas en el área?

Yo creo que a nosotros para ser un país minero nos falta. No podría medir o decir en porcentaje qué es eso que nos falta, pero tendríamos que hacerlo y para eso todos debemos aportar. Cuando hay una necesidad, esta hay que solventarla. Cada uno desde su propio lugar.

Sobre la pequeña minería.

Profesor, estamos reunidos en un seminario en el que hay muchos pequeños mineros. ¿Cómo cree usted que las nuevas tecnologías y la nueva visión sobre la minería debería acercarse a ellos?

Yo con ellos tengo mucha facilidad porque yo trabajé con ellos mucho tiempo. Yo bajaba a los piques, bajaba por las escalera, bajaba en baldes, comía lo que comían ellos, caminaba por donde caminaban ellos, yo pensaba como ellos y tuve un ayudante Copiapino que me ayudó mucho en lo que fue mi profesión; entonces para mi la pequeña minería es un modo de vida que tuve durante muchos años y eso me hizo pensar en esa actividad como propia. Yo admiro a los pequeños mineros que son los que, yo digo, «los mineros de verdad». Eso hace que tenga la necesidad de cuando pueda aportar algo, lo haga.

En ese sentido, ¿considera necesario que quienes están trabajando en estas altas esferas puedan bajar esta información para hacerla más cercana a quienes trabajan la pequeña minería?

¿O subir su plano?, quizás subir su plano más que bajar al de ellos. Yo creo que esto pasa por saber. Cuando estemos hablando de mineros debemos saber qué son los mineros. Cuando hablemos de minería saber también qué es la minería y tener la gran satisfacción que si algo sale de la tierra de aquí, que se quede aquí. Es penoso para mi saber que grandes mineros hacen inversiones en otros países en beneficio de otros países, eso duele mucho, es como una cachetada. Esforzándose tanto en sacar el país adelante mientras que otros que tuvieron la suerte de tener cosas ponen sus dineros afuera. Me parece a mi que eso es parte de lo que hay que evitar, tenemos que ser un poco más chilenos creo yo.

Dejar quizás, y como planteaba al comienzo, que las cosas buenas realmente se queden acá.

Claro, yo creo que los chilenos somos muy gritones y cuando estamos hablando de Chile pareciera ser que para serlo solo basta con ir al estadio a verlos jugar pero no es así, pasa por muchas otras cosas y la minería es una por las cuales pasa.

– ¿Qué le parece a usted que este tipo de instancias se realicen acá? Ya que este es un seminario dirigido a pequeños mineros a quienes se les puede abrir el foco de lo que es una nueva forma de ver la minería.

A mi me parece que la seremia aquí está cerca de los mineros, habla con ellos y hace cosas por ellos. Me parece que hay un interés y dedicación a lo que es la pequeña minería. Me parece que los mineros tienen una respuesta a ello y perciben que hay una entrega en su labora y que lo hacen sirve. Entonces yo creo que la acción de la seremía es muy buena y estoy contento con eso. Aunque no es parte de mi región, pero es mi país.

-¿Qué le gustaría que pasara para que la minería se valorase más?

Son muchas cosas. Esto no se puede solucionar con una frase inteligente, rebuscada o política, pero a mi lo que me gustaría es que se reconociera cuál es la historia de la minería y qué es lo que ha hecho por Chile. Y qué es lo que la minería podría hacer por Chile.