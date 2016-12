«Lucharemos por mantener nuestro aeropuerto tal cual está y no para recibir sólo avionetas»

Durante el concejo comuna de La Serena de este miércoles, el tema de la defensa del aeropuerto La Florida ante su posible cierre, fue planteado en la hora incidentes por el concejal, Alejandro Pino. Es que el anuncio realizado por la Presidenta Bachelet en relación a la reactivación del proyecto de construcción de un aeropuerto en la localidad de Tongoy, preocupa a las autoridades de la capital regional.

El concejal presentó un borrador de una declaración pública en la que el concejo en pleno entrega su postura sobre este asunto. El documento será revisado y enviado en los próximos días a todos los medios de comunicación de la región y el país.

«En esta declaración no se busca establecer un parámetro contra de Coquimbo, si ello quieren tener un aeropuerto, hace gestiones y la Presidenta le pasa plata, muy bien por ellos. Pero nosotros decimos que eso no signifique, como se dijo en la primera vez que se habló del aeropuerto de Tongoy, época del alcalde Velásquez, que eso significaba el cierre y venta de los terrenos donde estaba nuestro aeropuerto. Tenemos el deber como miembros de la comunidad y como concejales de defender la postura de que nuestro aeropuerto no se puede cerrar», indicó Pino Uribe.

El alcalde Roberto Jacob, f señala que no basta con decir que la terminal aérea de La Serena no se va a cerrar.

«Este es un tema recurrente y siempre he dicho que lo que haga la comuna de Coquimbo yo no tengo porque interferir. Lo que si tengo que hacer es defender mi aeropuerto….estamos alertas y estamos pendientes de que este aeropuerto no tenga nada que ver con la construcción del otro. Nosotros queremos que el aeropuerto siga funcionando tal cual y cada vez mejor, si es posible que lleguen más vuelos internacionales que vengan. Los aeropuertos de internacionalizan cuando viene un vuelo, aquí están todos los servicios que necesita un aeropuerto internacional para poder recibir y revisar a los vuelos que vienen del extranjero», dijo a LA REGIÓN, el edil.

También se refirió a las declaraciones formuladas por la seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez, que señala que La Florida no se cerraría pero quedaría para vuelos menores.

«Bajo ningún punto vamos a permitir que se le disminuyan las facultades o las funciones que tiene este aeropuerto, tanto nacionales e internacionales. Es decir, nosotros luchamos por mantener nuestro aeropuerto tal cual está y no para recibir sólo avionetas», afirmó.