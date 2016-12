«Orquesta de Cámara» de Guayacán en concierto

Alegre y emotiva fue la velada que ofrecieron este martes 20 de diciembre 22 niños pertenecientes a la «Orquesta de Cámara» de Guayacán, ocasión en que se dio termino al proyecto que encabeza el Arzobispado de La Serena y que cuenta con aportes de la Iglesia alemana, con el objetivo de buscar la formación integral de niños, lo que incluye evangelizarlos de una forma innovadora para que lo utilicen en su vida cotidiana. El programa contó además con la estrecha colaboración de la Universidad Católica del Norte (UCN), sede Coquimbo, y la agrupación «Guayacán te Mueve», que reúne distintas entidades, como juntas de vecinos, Carabineros de Chile, empresa privada, entre otros.

Uno de los involucrados es Alejandro Cerda, coordinador general del proyecto y jefe de carrera del departamento de Teología en la UCN, quien expresó su satisfacción por los logros alcanzados. «En estos meses cumplimos con tener los instrumentos gracias a la fundación alemana, porque eso facilita el aprendizaje y abrir el horizonte en tareas que pueden cumplir. No están a la deriva en este sector vulnerable como lo es Guayacán. Es un trabajo a pulso que ha ido poco a poco. Es por ellos que estamos muy felices y la idea es mantener la orquesta en el tiempo», señaló.

En lo que refiere al concierto, abrió la presentación la Orquesta del Colegio «Claudio Arrau», los que interpretaron tres melodías navideñas, para posteriormente dar paso a los anfitriones. Precisamente ellos se robaron todos los aplausos cuando interpretaron «¡Oh Susana!», «Black Sheep» y «My Heart Will Go On», el tema central de la película Titanic. «Me gusta mucho la música. Quiero seguir aprendiendo», dijo Vicente Muñoz, integrante de la orquesta de 8 años.

En relación a esta linda jornada y el gran avance de los pequeños en pocos meses, Catty Tolmo, una de las profesoras, tuvo palabras para este día en que los niños pueden mostrar lo que han aprendido y cómo ha sido este proceso . «No nos habíamos detenido para ver los resultados hasta hoy, y podemos darnos cuenta que los niños están felices haciendo música y la comunidad muy entusiasmada. Esperamos poder encontrarnos en marzo para seguir haciendo crecer este sueño», declaró.