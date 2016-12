Autorizan carros de comidas sólo en calle Las Higueras, frente a Avda. del Mar

Es definitiva, este verano 2016 – 2017 los carros de comidas o Food Trucks no podrán funcionar en la Avenida del Mar, como lo hicieron la temporada pasada, post terremoto. Así lo anunció el alcalde Roberto Jacob.

En el salón de sesiones, ayer había varios empresarios interesados en el funcionamiento de estos carros para la preparación y venta de alimentos.

En el concejo anterior y tras escuchar la opinión de los concejales, el edil Roberto Jacob indicó que daría a conocer su decisión final sobre este tema este miércoles.

«Yo no estoy en contra de los microempresarios, lo que quería es que pudiesen actuar apegados a las normas, esto a raíz de todo lo que pasó el año pasado. Yo entendí que ocupar la Avenida del Mar, primero, le quita espacio a los estacionamientos, no tienen alternativa de conectarse a la luz eléctrica porque va en forma subterránea tienen muchos inconvenientes, no pueden ponerse en cualquier parte porque la gente de los edificios reclama. Por eso no usaremos la Avenida del Mar para la instalación de estos carros Food Trucks», indicó el edil.

Sí podrán funcionar en un espacio determinado por el municipio.

«Vimos la alternativa de la calle Las Higueras, que es ancha, casi no tiene tránsito, tiene postes donde ellos pueden usar sin interferir la iluminación de la Avenida del Mar, pueden estar ahí unos 15, 20 o más, todo dependerá cómo se planifique. Creo que esta es una muy buena alternativa aceptada por ellos, ahora el que no cumpla a los 15 días sale y entra otro», dijo Jacob.

Durante la tarde de ayer ya fue posible ver en la calle Las Higueras (cerca del local de La Mia Pizza) a una serie de departamentos municipales trabajando en la medición de espacios.

«Van a estar todos los Food Trucks en un solo lugar y la gente se va a habituar a ellos, ellos tienen su clientela y todos tienen diversos rubros, así que creo que esto será muy atractivo, será como un boulevard y si resulta va a quedar ahí para siempre», afirmó el alcalde de La Serena.

La concejal Jocelyn Lizana indicó sentirse satisfecha por la decisión y el destino que tendrán estos empresarios de la comuna.

«Siempre fui de la idea de un boulevard de carros… es muy importante que se genere una sinergia ordenada con altas exigencias y me preocupa sí el tema de la consanguinidad para que esto no sea en beneficio de una pura familia…es muy interesante que se haya llegado a este acuerdo», dijo.

El concejal Carlos Thenoux, quien trabajó de una preordenanza, indicó que «éste será un gran apoyo para los emprendedores del área de la alimentación….no los podíamos dejar afuera este verano….nosotros esperamos que nos vaya muy bien con esto que es democratizar la alimentación».

Para operar los dueños de los Food Trucks, deberá cumplir con una serie de requisitos tanto como para la otorgación del permiso como el funcionamiento.