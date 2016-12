Asociación de Municipios apoya proyecto de Aeropuerto Regional

La Asociación de Municipios realizada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso comprometió apoyo al megaproyecto del aeropuerto regional argumentando que «no se puede detener el progreso de la región» y que «la construcción de este terminal aéreo implicará un desarrollo para todas las comunas».

El edil de Vicuña y Presidente de la Asociación, Rafael Vera, sostuvo que «lo importante es que la región progrese, dado que el desarrollo de la región implica necesariamente que todas las comunas se vean beneficiadas».

«La comuna de La Serena probablemente tendrá una posición en términos de no querer entregar su concesión, a lo mejor la solución inmediata será que se mantengan ambos por algunos años, no lo sé, hay fórmulas, pero lo que no podemos hacer es detener el progreso, hoy ni La Serena, ni Coquimbo, ni Ovalle, ni Vicuña ni ninguna comuna se va a oponer a que esta región se pueda desarrollar y que este concepto de ser la Región Estrella no solamente sea un concepto, sino que sea efectivamente la realidad», afirmó Vera.

Esta visión también encontró apoyo en el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, quien afirmó que la construcción de este aeropuerto, más la apertura del túnel Agua Negra, otorgan a la región una gran oportunidad de atraer inversión y le dará un carácter internacional a las comunas.

«Si tenemos la alternativa de instalar un aeropuerto en el sector de Tongoy, creo que es muy interesante porque así vamos a traer también las inversiones de privados, vamos a incentivar la mayor comunicación que tiene que haber entre las ciudades del país y también fortalecer el desarrollo de nuestras comunas a nivel internacional con la apertura del túnel de Agua Negra y también va a haber una relación de la ruta bioceánica que va a fortalecer la región», sostuvo Rentería.

Además afirmó que «independiente de los beneficios que esto pueda dar a una comuna u otra, es un gran beneficio para toda la región, más si estamos apuntando a que nuestra región sea la mejor exportadora y tenemos que tener las condiciones mínimas para poder desarrollarla».

El edil porteño Marcelo Pereira, que durante la jornada del miércoles y junto al Concejo Municipal de Coquimbo ya habían manifestado una férrea defensa del Aeropuerto regional, abogó nuevamente por el proyecto.

Esgrimió que esta iniciativa permitirá el desarrollo integral de las comunas, las que se deben potenciar mutuamente y trabajar de manera mancomunada para el progreso de cada una de ellas.

«Tenemos que hacer un trabajo en conjunto con los otros alcaldes para poder elaborar una proyección regional, eso es lo que nos interesa, temas tan importantes como armar una comisión para poder defender el Aeropuerto Regional de Coquimbo es de vital importancia, ya el próximo año va a entrar a licitación el paso de Agua Negra y tenemos que ir de la mano jugándonos por este aeropuerto internacional».