Sólo 10 vuelos han sido cancelados o desviados durante este 2016 en aeropuerto La Florida

Una de las razones que han entregado las autoridades para plantear la necesidad de construir un nuevo aeropuerto en Región Coquimbo es la dificultad que tendrían las aeronaves para aterrizar en el aeropuerto La Florida de La Serena en condiciones de visibilidad reducidas. A partir de ello, las empresas aeronáuticas iniciaron un plan de modernización de manera de reducir el porcentaje de vuelos cancelados o desviados.

Es así como de acuerdo a las cifras estregadas a LA REGIÓN, por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en lo que va corrido del 2016, de un total de 9248 operaciones, es decir, aterrizajes o despegues, sólo 10 vuelos debieron ser cancelados o desviados a otra terminal aérea.

«Estas cifras indican claramente uno de los argumentos que hemos dicho, nuestro aeropuerto es funcional a los requerimientos de los pasajeros, conforme al alto nivel de tecnología que disponen los aviones, dicha tecnología se complementa hace más de 6 años. Por otra parte las exigencias de aeronáutica y la comparación que se disponen de otros aeropuertos del país la Florida es uno de los más bajos en cancelación de vuelos», indicó Jorge Hurtado presidente del Comité de Defensa del Aeropuerto La Florida.

LUCHA DE COMUNAS

Para este viernes está programada una conferencia de prensa en la que los integrantes de este comité plantearán las acciones a seguir.

«Se equivocan los que desean transformar esta discusión en una lucha de comunas, nosotros siempre hemos sostenido que el desarrollo de todas las comunas de la región es importante… pero en este caso no puede ser cortando la herramienta de desarrollo de la nuestra, no corresponde porque la Florida pronto a llamarse Gabriela Mistral, no es condición para la apertura de Tongoy. Ambos aeropuertos pueden convivir perfectamente, en un país tan vulnerable como el nuestro por los accidentes de la naturaleza, se requiere mejorar lo que hay, ejemplo Tuqui en Ovalle, las pistas del Choapa, etc.», indicó Hurtado.