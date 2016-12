Carabineros y municipio analizan factibilidad de un retén en el centro

En un encuentro en la Segunda Comisaría abordaron la necesidad de contar con una unidad de Carabineros en el centro de la ciudad de Coquimbo, y una tenencia carretera en el sector El Peñón.

El Mayor Pérez indicó que la reunión explicó que además se enfocaron en ver cómo trabajarán en este período alcaldicio, «fortaleciendo los lazos de amistad con el municipio».

Asimismo, se abordaron los servicios que Carabineros presta en el verano, la preocupación de la comunidad en relación con la percepción de seguridad y como atacar ilícitos o delitos a través de nuestra institución».

Otros temas tratados, tuvieron que ver con la factibilidad de instalar una unidad en el centro de la ciudad de Coquimbo, en lo que era el antiguo recinto de Avenida Varela, como también, una tenencia carretera en el sector El Peñón.

El alcalde Pereira, quien fue acompañado del concejal Mario Burlé, dijo haber quedado contento de la reunión. «Desde el inicio de mi gestión como edil he tenido reuniones con Carabineros de Chile, y existe la plena disposición de trabajar en conjunto por la seguridad en Coquimbo. Hemos tenido conversaciones tan importantes como la instalación de una nueva unidad policial en el centro de Coquimbo, tema que la comunidad está pidiendo y sobre el cual estamos trabajando; y también la tenencia mixta en El Peñón, proyecto que buscamos acelerar y así dar la seguridad que la ciudadanía merece, no dejando de lado la importancia de fomentar el autocuidado de las personas. Quiero agradecer a Carabineros, ya que he encontrado una excelente disposición, y ya estamos trabajando en conjunto para entregar a vecinos y visitantes la seguridad que se solicita».