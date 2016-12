Aeropuerto de Tongoy: «No hay que vender falsas expectativas ni vender humo»

Categórico y firme en su postura se mostró el diputado Miguel Ángel Alvarado durante la conferencia de prensa realizada ayer por el Comité de Defensa del Aeropuerto La Florida de La Serena y que fue encabezada por el alcalde Roberto Jacob y el Concejo Comunal. El parlamentario indicó que la región tiene hoy prioridades más importantes que construir un nuevo aeropuerto.

«Yo creo que acá en la región no hay que vender falsas expectativas, sobre todo para la gente de la comuna de Tongoy, tenemos necesidades mucho mayores en la región, por ejemplo la conectividad hacia Puerto Aldea es un desastre, eso está abandonado, qué pasa con Tongoy en invierno, hay muy poca actividad. Creo que no es bueno vender humo, de plantear esto que bajan, que suben el aeropuerto, siendo que ya hay un aeropuerto, no quiero para mi país un nuevo puente de Cau Cau», dijo el diputado Alvarado.

Más adelante indicó que lo que se requiere es un desarrollo armónico para la región. «Lo que busco es que se gasten bien los recursos públicos en la región. En Tongoy se levanta esto como una solución, pero los problemas de Obras Públicas son graves por ejemplo en Puerto Aldea, problemas de vivienda, problema de trabajo, hay que ser muy responsable y no entusiasmar a una comunidad… yo soy parte del gobierno, pero creo que hay que ponerse serios y ser sinceros», afirmó.

El alcalde Roberto Jacob indicó que «que el progreso de otras comunas no es nuestro problema, o sea, Coquimbo, Vicuña, lo que ellos quieran hacer en su comuna, bienvenido sea, lo que nosotros estamos pidiendo es que el progreso de otras comunas no dependa del cierre de nuestro aeropuerto. Queremos demostrar que nosotros vamos a defender a nuestro aeropuerto a ultranza,

Entre las acciones anunciadas por el comité de defensa de la terminal aérea serenense se encuentran; la solicitud de una audiencia con la Presidenta, una fuerte estrategia comunicacional y de marketing, solicitar un pronunciamiento de la Fiscalía Nacional Económica y un recurso de protección.

La concejala, Lucía Pinto, afirmó que no existe ningún argumento concreto o serie para el cierre de La Florida. «Nuestro aeropuerto es un polo de desarrollo comunal, entrega empleo y fomenta el turismo, no sólo de La Serena, sino que es la puerta de entrada al valle de Elqui. Además carga con una tradición histórica invaluable».

Por su parte el presidente del Comité del Defensa del Aeropuerto de La Florida, Jorge Hurtado, confirmó las fechas publicadas este viernes por LA REGIÓN, en relación al porcentaje de cancelación de vuelos. «Hoy día las cifras indican que existe un 0,1% de vuelos cancelados, eso en relación a los 8 aeropuertos del país es mucho menor, nosotros hemos planteados 20 temas, desde el punto de vista técnico y social, y ninguno de esos puntos han sido rebatidos por la Seremía de Obras Públicas. No vamos a permitir que esto se transforme en una menudencia o lucha de comunas, como así lo hemos notado, por lo tanto aplaudimos el desarrollo de todas, pero no entendemos como se va a crear algo en desmedro de un aeropuerto que tiene todos los elementos para seguir funcionando», dijo.