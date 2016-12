Estructura «protectora» está a punto de caer sobre la antigua y mal conservada Casa Gabriela

Hace unos días, a través de las redes sociales, un grupo de amantes del patrimonio regional planteaba su preocupación por el estado en el que se encontraba la casa de la poetisa y Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, en el sector de Las Compañías. Su inquietud se relacionaba con una estructura de fierro que cubre toda la propiedad y que en su momento sirvió para soportar una lona con la que se protegió de las inclemencias del clima.

Sin embargo, hoy esa estructura se encuentra en muy malas condiciones y con peligro de caer sobre la casa. Ante ello, hablamos con el director del Centro Mistraliano de la Universidad de La Serena, Rolando Manzano, quien nos aclara que fue justamente esa estructura la que permitió que esta casa declarada Monumento Nacional en octubre de 1998 aún se mantenga en pie.

«Esa casa corresponde la ruta de Gabriela Mistral que dio a conocer la Presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato por allá por el 2007 y debía ser inaugurada restaurada para la recepción de turistas a partir del año 2009 y posteriormente se intentó en enero de 2010, poco antes que ella se marchara, pero tampoco se logró. Desde esa época todavía no se hace nada y en el año 2014 me adjudiqué un proyecto para poder colocar estar protección contra la lluvia y la humedad. Y tuvimos suerte porque tuvimos un temporal, con un ventarrón muy gran que hubo y afortunadamente la estructura soportó en gran medida hasta que la fuerza del viento torció los fierros y rompió la lona, y desapareció la cubierta que tenía», indicó a LA REGIÓN Manzano.

TERREMOTO

El director del centro mistraliano indicó además que desde el año 2009 a la casa se le retiraron todas las protecciones plásticas que tenían las familias que vivían ahí. La casa de albañilería adobe reforzado con elementos de madera en el segundo piso habría sido construida por carpinteros ingleses y norteamericanos.

«Entonces ahora el agua cae del techo al segundo piso y de ahí al primero. Esa estructura que pusimos iba a ser momentánea porque en todas partes me dice que está todo listo, que el presupuesto está, que las platas están, que el RS se asignó, que se está estudiando pero no se que pasa que no se llama a licitación, no se inician los trabajos. El año pasado me dijeron que el 2015 no se podía y que había que esperar el 2016, que ahora a principio de años se licitaba, ya está terminan este año y no tenemos nada», afirmó.

Pero Rolando Manzano también nos afirma que hoy la casa de Gabriela Mistral en Las Compañías corre un real riesgo.

«Ahora con las lluvias que hubo con el agua ha traspasado todos los niveles y ha llegado hasta el piso. Esa es madera que está en muy mal estado y adobe. Probablemente ya no tenga las mismas condiciones físicas para soportar un terremoto por ejemplo o una lluvia grande, o temporal de viento. Se podría derrumbar. Ya no sé con quién hablar…todos me dicen lo mismo…está todo listo. Esta casa es lo único real que tenemos del paso de Gabriela por la región, eso no ha sido tocado, no ha sido intervenido, es un sitio que está documentado, está escrito, se le llamaba la casa azul, la casa rara por esta forma como de caja de fósforo acostada, y hasta el momento dentro de lo que hay en la región es la casa de mayor valor patrimonial arquitectónico que va quedando en términos de mantenerse tal cual estaba», afirmó el experto.