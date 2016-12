«¡En cualquier momento la casa de Las Compañías se va a caer completa y no va a quedar ni siquiera un adobe!»

Tras la información publicada por LA REGIÓN, en torno al deteriorado estado que se encuentra la casa de Gabriela Mistral en el sector de Las Compañías ha habido una serie de reacciones de autoridades y personas vinculadas al legado de la poetisa y Premio Nobel de Literatura.

Cabe recordar que de acuerdo al director del Centro Mistraliano de la Universidad de La Serena, Rolando Manzano, la casa donde la poetisa vivió y dio sus primeros pasos como maestra se podría derrumbar si no se cumple con el proceso de restauración anunciado hace siete años.

«Ahora con las lluvias que hubo el agua ha traspasado todo los niveles y ha llegado hasta el piso. Esa es madera que está en muy mal estado y adobe. Probablemente ya no tenga las mismas condiciones físicas para soportar un terremoto por ejemplo o una lluvia grande, o temporal de viento. Se podría derrumbar. Ya no sé con quién hablar…todos me dicen lo mismo…está todo listo. Esta casa es lo único real que tenemos del paso de Gabriela por la región», afirmó el experto.

En tanto, el presidente de la Fundación Premio Gabriela Mistral, Jaime Quezada, también planteó su preocupación por este monumento nacional y su importancia en la vida de la poetisa.

«Esta casa no sólo es un símbolo patrimonial sino que es un espacio, un lugar casi ritual y ceremonial en el plano de la cultura chilena…hay que pensar que en esa casa fue donde Gabriela Mistral empezó muy temprano a ser una maestra. Creo que aquí ha habido lo que pasa siempre con nuestras realidades culturales, de dejar un poco de lado… para nosotros como fundación y como estudioso de la obra de Gabriela Mistral, creo que es un tarea urgente que tenemos que emprender y crear conciencia en torno a la realidad en que está ese lugar», indicó a LA REGIÓN.

CAMPAÑA

El profesional indicó además que «su estado no corresponde a lo que debiera ser la Ruta Mistraliana. Yo no digo que haya que modernizarla sino que restaurarla de mantenerla y conservarla para el bien de patrimonio no sólo de La Serena, la Región de Coquimbo, el país, sino que también de toda América Latina. Este es el primer lugar donde Gabriela Mistral tiene un acercamiento al mundo educativo y desde esa casa que se mantiene exactamente igual, aunque muy deteriorada hoy, ella enseñó a tantas generaciones de estudiantes…este es un hito dentro del patrimonio nacional».

Jaime Quezada insistió en que se debe hacer una campaña para dar a conocer el estado en que se encuentra este monumento y velar por su pronta restauración.

«Este debe ser un impuso nacional, no podemos dejar ahí abandonado de la noche a la mañana este propiedad porque en cualquier momento la casa de Las Compañías va a caerse completa y no va a quedar ni siquiera un adobe…me parece que es tiempo ya que se tome conciencia. Creo que es importante crear una campaña al respecto», afirmó.

No hay permisos

Pese a que desde el 2009 se viene hablando de la restauración de este Monumento Nacional, la coordinadora regional del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), Daniela Herrera, aclara que hasta ahora no se ha iniciado ningún trámite para pedir la autorización para realizar alguna intervención.