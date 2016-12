Aún esperan resultado de sumario por hurto de insumos del San Pablo

Desde agosto pasado, fecha en la que el Servicio de Salud, informó que la investigación que realizó, dio por acreditada que entre los años 2012 y 2014, fueron hurtados insumos médicos del hospital San Pablo de Coquimbo por $41 millones, de los cuales solo “24 millones pudieron ser pesquisados, la autoridad no ha dado a conocer la fecha el resultado del sumario administrativo correspondiente.

Esa situación fue dada a conocer a Diario LA REGIÓN por Luis Barahona Ponce, presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud, Fenats, del hospital coquimbano, el que expresó que no han sido informados de ninguna resolución por parte del Servicio de Salud a pesar que han pasado cuatro meses desde que el millonario hurto fue comprobado.

“No tenemos mayor información de resultados hasta ahora, sabemos que sigue en proceso y no sabemos tampoco en qué estado está el sumario y por eso tendremos una reunión en esta misma semana con la dirección para solicitarle algún informe”.

Barahona, remarcó que es de suma importancia dar a conocer quiénes son los responsables de la pérdida, que no solo significa un delito contra el estado, sino que en contra de los usuarios.

“Esto ocurrió en el área de farmacia por eso como Fenats, nos hicimos eco de la situación por ser sumamente grave y por eso entregamos los antecedentes para que la autoridad superior nuestra hiciera el sumario por eso nos preocupa que aún no se conozcan cuál fue el resultado de ese proceso. Nuestra denuncia tanto a la Contraloría General de la República como al Servicio también dice relación con una situación similar en el área de Abastecimiento con la pérdida de insumos de alto costo, pero la Contraloría tampoco ha entregado resultados aunque sabemos que sus funcionarios estuvieron investigando pero más allá tampoco sabemos nada más”.

Consultado por los posibles sancionados, el dirigente dijo, “acá hay responsabilidades de un equipo, con un jefe cargo que es el que debe responder, por la pérdida o falencias cometidas, por eso no queremos que este caso particular se corte por el hilo más delgado, que son los funcionarios de menor rango”.

Por ese motivo Barahona, solicitó la pronta resolución del sumario en cuestión, “es importante que se aclare todo para tranquilidad de nosotros los trabajadores que laboramos en este hospital para que las persona que tenga que responder sean sancionadas con todo el rigor”.

SISTEMA VULNERADO

Las indagatorias del Servicio de Salud, indican que el hurto ocurrió mediante la vulneración de sistema de computación de control de bodegas.

Es así que cuando los insumos eran recibidos en la bodega del hospital con guía o factura, esta pasaba a contabilidad con orden de compra y registro de recepción que es revisada para el de visto bueno de las jefaturas de contabilidad y la dirección para generar los pagos.

Sin embargo durante ese proceso ocurrían las pérdidas de los productos de forma intencional al vulnerar el sistema computacional de existencias que es proveído por el Servicio de Salud, cuya principal falencia es que no tenía un registro de discriminación por fecha de vencimiento o lote o de entrega de productos vencidos.

La vulneración del sistema ocurría porque terceros tuvieron acceso de forma externa a pesar que el programa de control cuenta con un clave secreta asignada a los funcionarios de las unidades administrativas que deben registrar con fecha y hora del uso de la clave para laborar.

Además otra arista es que la unidad de finanzas, no cotejaba las órdenes de recepción con el sistema de ingreso bodega.

Todo lo descrito, permitió que los insumos fueron retirados por terceros, desde las dependencias del hospital por la parte posterior del edificio donde las cámaras de seguridad tienen zonas que no logran enfocar.