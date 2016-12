Esperan sanciones por no funcionamiento de cámara hiperbárica

Extrema preocupación manifestó el presidente regional de Fenats, Mauricio Ugarte, por el no funcionamiento de la cámara hiperbárica del San Pablo, que ha sido denunciada por el dirigente social Julio Jarpa y el presidente del gremio de buzos de Coquimbo, Jaime Araya, a través de nuestro medio, debido a los recientes decesos de dos buzos artesanales de la región, por la falta de tratamiento hiperbárico oportuno.

«Aca estamos ante un problema de gestión, ya que han pasado cerca de cuatro años desde que llegó este equipo que todavía no se ha hecho funcionar y no hay explicación ni investigación, que hasta la fecha arroje algún resultado, ya que hablamos que acá hay una inversión estatal por cerca de 165 millones de pesos y hasta el dia de hoy, la comunidad de Coquimbo, y los trabajadores del mar de esta región y de la tercera región no tienen este equipo a disposición para salvar sus vidas».

Ugarte, expresó que también exige a la autoridad de salud regional apurar los sumarios que ha indicado que siguen en proceso hasta la actualidad, «demandamos que esto tenga una pronta solución y se investigue a los responsables eventuales de, primero, la adquisición de un equipamiento que no cumplía los estándares mínimos de funcionalidad, ni de operatividad, y segundo de quienes no lograron que entrara en operaciones para conocer a los responsables del problema cuando aquí se despiden trabajadores del hospital por cosas mínimas e insisto aquí aún no se han tomado medidas administrativas sobre quien compra y sobre quién debe hacer gestión para eventualmente subsanar las dificultades que tiene el equipamiento por esos demandamos que se sancione a quien corresponda para que asuma su responsabilidad».

El presidente agregó que hay parlamentarios que también han expresado inquietud por la situación, «conocemos que hay distintas autoridades que están buscando responsabilidades y como Fenats, nos vamos a sumar a todas las acciones que buscan detectar las falencias, porque este equipo se necesita de forma urgente y alguien debe responder, porque acá estamos frente a un evidente negligencia».