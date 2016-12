«Nuestra Avenida del Mar no se puede convertir en una feria del mal vivir»

Durante el último concejo comunal de La Serena, el edil Roberto Jacob anunció que durante este verano 2016-2017 los carros de comidas o Food Trucks no estarán en la Avenida del Mar. A cambio, anunció la habilitación de un sector en calle La Higueras donde podrán funcionar durante los meses de enero y febrero.

Javier Jorquera es un destacado empresario gastronómico y dueño del tradicional restaurante Huentelauquén. Hablamos con él para conocer su opinión sobre este tipo emprendimientos relacionados con la comida y sus preocupaciones en torno a la nueva temporada.

– ¿Qué te parece la decisión tomada por el alcalde de sacar los carros de la Avenida y ponerlos en la calle La Higueras?

– “Creo que uno aprende de los errores. Durante el verano pasado había una muralla de carro que no dejaba ver el mar. Hubo muchos reclamos de los vecinos, por los olores, ruidos, y los líquidos percolados que chorrean, etc. Y tienen razón, porque no se puede convertir nuestra avenida hermosa en una feria del mal vivir”.

– ¿Cree que ahora se podrá tener un mejor control?

– “Hay cosas que me preocupan…como por ejemplo qué harán justamente con todos los líquidos percolados que generarán todos los días… ¿Los van a desechar dónde?. Espero que no cambiemos de la arena por la calle de Las Higueras. El que estén en un sólo lugar es una buena decisión, porque a todos merecen tener un buen verano, pero tienen que ser gente de acá…que esos recursos se queden en la zona y no que vengan otras personas de fuera. Te aseguro que el 90 por ciento van a ser de Santiago”.

– ¿Les preocupa que ellos puedan tener productos que quizás muy parecidos a los que ustedes tienen?

– “Los que ocurre es que la ley es bien drástica…ellos no deberían vender nada relacionado con carnes….no tenemos una legislación muy armada para este tipo de carros. Hay que regularlo…porque como trabajas con productos que son muy delicados al calor, sobre todo en el verano….en espacios muy reducidos donde no hay condiciones para mantener refrigerado y asegurar la cadena de frío en la carne o el pescado. No tienen esa posibilidad…y los food trucks de buen nivel tienen que tener todo aquello. Por eso tienen que ser carros de primera línea y no armados con cuatro latas. Un carro de esos cuesta 15 millones de pesos. Yo soy pro carros, pero hay que rayar la chancha”.

– ¿Usted fueron consultado por el municipio sobre esta decisión?

– “Todos nos acercamos a hablar en el municipio…tuvimos las puertas abiertas por este tema…fue caótico el año pasado y ahora aparentemente se ha solucionado el tema”.

CORTES DE ENERGÍA

– Otro de los problemas que tuvieron en uno de los fin de semana largo del año fue el corte de la energía eléctrica…

Es muy delicado ese problema… a las 12:30 aproximadamente se corta la energía y llegan recién como a las 6 de la tarde. Y eso pasó con la Avenida del Mar full… lleno de de turistas… eso fue caótico”.

– ¿Están preparando?

– “Me compré un generador minero. Yo sé que van a haber cortes, te lo doy firmado. Gracias a Dios en La Serena y Coquimbo, y en toda la región se ha hecho un trabajo maravilloso… Este va a ser el mejor verano de la historia de La Serena… Ya partimos. Desde noviembre que estamos con afluencia. Vamos a duplicar en argentinos y tenemos que cuidarlos, porque La Serena y Coquimbo ya es una metrópolis”.

– ¿La congestión?

– “El tema vial es complejo. Los tacos en verano son muy complejos. Se debe trabajar en ello”.

– ¿Cajeros automáticos?

– “Colapsados. No hay en la Avenida del Mar porque los bancos no se atreven, se los roban. Yo me ofrecí para poner uno en mi local, pero estoy llamando a que entren los ladrones, así que desistí. No sacamos nada con ser críticos de todo, tenemos que aportar, la municipalidad está haciendo un buen trabajo con los medios que tiene. Como empresarios tenemos que aportar, no puede ser que una señora argentina tenga que recorrer gran parte de la avenida buscando un baño y que en 10 locales se lo han negando. Eso no puede ser. Por favor ayudemos a hacer un buen turismo con cosas básicas”.