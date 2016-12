«Funa» a mal estacionados

La situación se produce justo fuera de la Primera Comisaría de Carabineros de La Serena.

Una «funa» con carteles que llamaban a respetar la restricción de estacionar en el espacio delimitado para el tránsito de locomoción colectiva en la calle Colón, entre Infante y Cienfuegos, es la que realizaron la mañana de este lunes trabajadores de taxis colectivos quienes manifestaron su molestia a los autos estacionados en el lugar.

Los trabajadores, quienes aducen que esta situación los afecta directamente en cuanto los hace infringir la ley dejando a los pasajeros en lugares no autorizados, destacan que además la situación obstruye el normal paso de la locomoción hacia el sector del centro de la ciudad, provocando graves atochamientos, sobre todo en horas punta.

Patricio Rivera, presidente de la Federación de Taxis Colectivos de Las Compañías, destacó que «pusimos carteles que dicen no estacionar ni detenerse y también otros que dicen que la ley es para todos ya que aquí en calle Colón no se respeta la prohibición de estacionar. Cuando esta fue entregada (calle Colón) fue con la idea de que la pista derecha fuera exclusiva para el transporte de locomoción de transporte público lo que en estas cuadras no se respeta».

Lo que les llama la atención, destacan, es que estando a una cuadra e incluso afuera de la Primera Comisaría de Carabineros «ellos no toman ninguna medida. La solución es simple, tienen que dejar la vía expedita» resaltan ya que son ellos, junto a los inspectores de transporte quienes luego los fiscalizan.

«Nos provoca incertidumbre que dentro de estas dos cuadras nadie tome las medidas necesarias», puntualiza.

Desde Carabineros, en tanto, destacan que «nosotros como unidad policial tenemos una gran escasez de estacionamientos para los carabineros que vienen acá, esto por el lugar en el que estamos ubicados. Tenemos una rotación aproximada de 70 personas todos los días. Es un tema bastante complicado para nosotros y es una realidad que no podemos esconder y si nos preguntan, efectivamente muchos de los vehículos que están estacionados en las afueras son de Carabineros», destacó el Mayor Ricardo Arriagada, Comisario de la Primera Comisaría de La Serena.

Respecto a si ellos están en conocimiento de esta restricción y cuál es la solución al conflicto recalca que «no obstante de ello nosotros no nos estamos tomando ninguna atribución. Han venido inspectores municipales a cursar infracciones y ellos (quienes estacionan) están conscientes así como nosotros que hemos hecho todos los alcances a los carabineros para que no se estacionen acá. El problema es que ellos cuentan solo con este medio de locomoción para poder llegar a sus labores ya que muchas veces no cuentan con la locomoción a mano».

Como Carabineros, recalcó, han cursado partes siendo recientemente los inspectores municipales – hace una semana – los que lo hicieron por última vez. «Han venido los inspectores de la municipalidad y de la dirección de tránsito de la municipalidad pero esta es nuestra realidad. No es que nosotros nos hayamos tomado de forma arbitraria esta calle o que estemos atribuyéndonos algo de manera ilegal. Son situaciones que le pasan a cualquier persona y es la realidad que tenemos hoy en día».

Respecto a si han solicitado algún lugar cercano para poder dejar sus vehículos particulares con el fin de que no impidan el libre tránsito de la locomoción colectiva, destacaron que desde la Municipalidad les habrían cedido un espacio cerca del sector céntrico pero que estos no alcanzan ya que son solo diez plazas con las que cuentan actualmente.

Mario Muñoz, Encargado Regional de Fiscalización de la Seremi de Transportes, destacó que «la vía exclusiva comienza desde Cienfuegos hacia el poniente; siendo entre calles Infante a Cienfuegos en donde existe una prohibición de estacionar».

Y aclara:«Si es Carabineros de Chile quienes estacionan ahí, deberían dar el ejemplo y respetar la señalética ya que cualquier ciudadano no debe estacionar ahí. Quienes debieran fiscalizar son precisamente los inspectores fiscales, inspectores municipales y Carabineros de Chile. Nosotros tenemos muy pocos fiscalizadores en la región y lamentablemente tenemos ahí mismo una entidad que es fiscalizadora y nos sorprende que esté pasando una situación como ésta».

Recalca que desde su institución hicieron llegar oficios a la Prefectura y al alcalde para decirles que, en lo posible, hicieran respetar la normativa vigente y dieran a conocer a sus funcionarios la prohibición de estacionar en el sector; lo que hasta ahora no ha sucedido.

La solución «pasa por la cultura de las personas, el ciudadano no sé por qué insiste en hacerlo. Todos sabemos que tenemos pocos estacionamientos dentro de la ciudad y por ello se está privilegiando el uso de transporte público. Entonces si la persona insiste quizás vamos a tener que infraccionar hasta que la gente aprenda».

Las multas, que van desde 1.5 a 3 UTM, «pueden ser cursadas las veces que sean necesarias, toda vez que la persona incurra en la infracción». A la hora de la manifestación 30 autos se encontraban estacionados en las dos cuadras aludidas. Frente a la Comisaría 20 vehículos infringiendo la ley.