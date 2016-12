Fiscalizan locales nocturnos en Avenida del Mar

Junto a la Seremi de Salud, Sec, Bomberos, Armada y Carabineros, el municipio de La Serena realizó un operativo nocturno en la previa de las celebraciones de Año Nuevo.

“La idea de esta inspección nocturna es verificar en terreno las condiciones técnicas en que se encuentran los locales comerciales, tanto de alcohol, como de restoranes, también es de informarles a los administradores que si tienen una falencia tienen un plazo de dos días para ponerse al día y así nosotros poder fiscalizar después en definitiva y quedar claro en que están en condiciones de recibir a los turistas”, señaló Gloria González, Delegada Avenida del Mar.

Siete locales fueron los inspeccionados en los que se encontraron problemas con extintores, no tener un plan de emergencia, ley de alcohol desactualizada, permisos y patentes que no estaban a la vista, entre otras.

“Nos preocupamos que las instalaciones eléctricas y de gas se encuentren sin riesgo para las personas. Hemos encontrado situaciones, la verdad no graves, pero se les ha instruido a los propietarios de hacer las mejoras que corresponden”, indicó Carlos Herrera, Director Regional del SEC.

Uno de los casos más complicados se vivió en un local que terminó con prohibición de funcionamiento. “Hemos hecho observaciones de seguridad y la ley del tabaco. Hubo un restorán al que se le inició un sumario sanitario, por encontrar restos de fecas de roedores y eso significa prohibición de funcionamiento hasta que no subsane las condiciones que produjeron el sumario”, informó Tomás Balaguer, de Oficina La Serena del Servicio de Salud.

Javier Jorquera, del Huentelauquén, aseveró: “Llevamos 20 años acá… hay que revisar que estemos funcionando de buena manera. Nos preocupamos de todo, desde el mínimo detalle, hasta las cosas más delicadas, hay que tomar en cuenta que este verano va ser el mejor de la historia de La Serena”. Por su parte, Marcelo Sulantay, del Timberhouse, comentó que, “esta es una buena fiscalización para todos, lo único que tenemos que hacer es ponernos en orden, de eso se trata. Son cosas puntuales que uno como persona a veces no sabe, pero si nos dicen que hay que cambiar esto, hacer esto, uno sigue las reglas”.