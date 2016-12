Puntaje nacional postula a Medicina en la UCN

El puntaje nacional en Lenguaje Diego Illanes, egresado del Colegio Saint Mary School de Coquimbo, llegó a la UCN, «por todo lo que he investigado y, considerando que la carrera que yo quiero es Medicina, creo que es una muy buena universidad».

En la Semana del Postulante, la UCN está entregando asesorías en el Proceso de Admisión a las 37 universidades chilenas adscritas al Sistema Único de Admisión.

Otra interesada en ingresar a esta universidad es Claudia Ramírez, egresada del colegio Los Carrera, de Coquimbo y puntaje regional en Lenguaje, quien postuló a Enfermería en la UCN. «Yo siento que esta universidad tiene un gran prestigio a nivel regional, incluso nacional, sobre todo en el área de la salud y además tiene una gran infraestructura y eso me pareció importante a la hora de ver todas las opciones. Yo conozco la universidad por las Expo UCN y ahí tuve oportunidad de hablar con alumnos de la carrera, ver las mallas y me interesó cada vez más esta universidad», concluyó.

La UCN otorga la Beca Puntaje Nacional UCN, que cubre la totalidad del valor del Arancel de Carrera del primer año a los estudiantes que obtengan puntaje nacional o regional en el resultado PSU de Lenguaje o Matemáticas y que postulan en primera opción a la UCN. Además, otorga ayuda complementaria de mantención a quienes procedan de una ciudad distinta a la sede universitaria, renovándose anualmente en base al rendimiento.