General de Carabineros destaca la «visión social de la comunidad en materia de seguridad»

El General Rolando Casanueva, emitió tal opinión al concluir una reunión con el alcalde y concejales de Combarbalá: “Estoy muy satisfecho con la reunión sostenida con las autoridades de Combarbalá. Valoro que ellos me hayan planteado la visión que tienen respecto de la seguridad en su comuna, ya que aquí nos enfrentamos a distintas visiones, cada una de ellas muy válida; uno tiene la visión policial, pero la visión social que nos pueda entregar el alcalde junto con los concejales, es fundamental, para crear una mejor política de intervención policial y así poder acceder y cumplir los requerimientos que se están planteando que son el reflejo de lo que quiere la comunidad”…

Acompañado de los concejales Sergio Gallardo, Juan Castillo y Juan Carlos Tapia, el alcalde Doctor Pedro Castillo se entrevistó con el jefe de la cuarta zona de Carabineros, General Casanueva.

Trataron temas atingentes a la seguridad pública, como el mejoramiento del equipamiento de Carabineros y el aumento de la dotación de personal para la zona.

Al respecto, el general de Carabineros señaló que en éste caso, “el planteamiento principal es cómo mejorar el equipamiento de Carabineros en la comuna, a lo cual señalé que es una necesidad que la tenemos presente, y fue uno de los objetivos que me propuse como Jefe de Zona cuando asumí a fines de Octubre”.

Luego recordó que se hizo el levantamiento de la información, y se efectuó una primera presentación al Intendente, y ahora “vamos a realizar el planteamiento definitivo para que el CORE nos pueda cooperar, y ojalá lo antes posible, poder reponer un parque vehicular que se ha ido deteriorando en el corto plazo, esperando que de esta manera, la gente se sienta más segura con nuestra presencia policial más proactiva”.

El general Casanueva, destacó que Carabineros atiende cerca del 98% de los delitos ocurridos en el país, por lo que un aumento de dotación es imprescindible. Además señaló, la importancia de la realización de denuncias por parte de la ciudadanía, ya que ésta acción, es un antecedente fundamental, que es utilizado para designar materiales y dotaciones en determinadas comisarías, con lo que se reforzaría la labor policial.

Lo anterior, se vería reforzado, además, con los datos actualizados entregados por el próximo censo a realizarse durante el año 2017. Al respecto señaló: “Dentro de la asignación de recursos para Carabineros, hay distintas variables que son fundamentales: una de ellas es el censo, cuya información base es del año 2002, contando como institución, con las diferentes actualizaciones que se han realizado. Otra variable importante es la denunciabilidad, ya que hay cierto recelo en la ciudadanía de hacer denuncias, debido a que existe la sensación de que no tienen sentido. Para nosotros es importante que se realicen, ya que es una forma de poder focalizar los recursos, en lugares donde la gente realmente lo necesita. La cifra respecto de la gente que no denuncia es del 52%, la cual es una cifra muy alta, que debe ser revertida, para que podamos asignar más recursos materiales, humanos, y logísticos potenciando algunos sectores , debido a que si no hay denuncias se vive una irrealidad. El objetivo es conocer lo que realmente ocurre, para que los vecinos se puedan sentir seguros, primero con el aporte que nosotros como Carabineros podemos hacer; que es nuestra presencia preventiva y reactiva, ante un hecho delictual que se haya producido”

82 vehículos son los que solicitó al Consejo Regional, para la región de Coquimbo, de los cuáles 2 vehículos estarían asignados a Combarbalá. Respecto de la dotación, el próximo 2 o 3 de enero se informará que dotación manejaría con los egresados de la escuela de formación de Ovalle.