Aparte de las tres sedes de Cema Chile conocidas no se descarta que tenga otras en la región

Hasta ahora se ha establecido la existencia de tres propiedades de la fundación Cema Chile en la Región de Coquimbo, pero se sigue trabajando en la posibilidad que haya otros bienes de la institución que presidió Lucía Hiriart de Pinochet.

El Seremi de Bienes nacionales, Diego Núñez, precisa que «en total en la región existen tres propiedades transferidas por el gobierno a la institución Fundación Cema Chile durante el gobierno militar, de un total de 135 inmuebles transferidos en todo el país».

Todos estos casos han sido puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado que está viendo la posibilidad de restituirlos al patrimonio fiscal.

«Se ha logrado identificar que muchos de ellos ya no cumplen con los objetivos con los cuales fueron transferidos».

Los de la región son en La Serena, Coquimbo y Vicuña, «inmuebles, que actualmente se encuentran arrendados o están siendo utilizados para diversos usos siendo locales comerciales – sobre todo de repostería – como el de Los Carrera 564 en La Serena; mientras que en Vicuña serían los rotarios de la localidad quienes estarían ocupando las dependencias de O´Higgins 264. En Coquimbo, en tanto, la propiedad fue vendida en favor del Laboratorio Clínico Los Olivos Ltda.

Al respecto, y considerando la utilización de la propiedad con fines de venta, Núñez recalcó que «ya no era nuestra al momento de ser vendida, no fue el fisco el que se la vendió a la clínica por lo tanto nosotros no podemos generar ningún acto administrativo sobre propiedades que no tenemos a cargo. Desde ese punto de vista será la justicia la que tendrá que pronunciarse no solo con la transferencia y el mal uso que pudo hacer uso Cema Chile».

Los plazos para establecer responsabilidades, destaca, tienen que ver con los que la justicia deba determinar necesarios recalcando que «se entiende que en la mayoría de los casos aquellas personas que adquirieron las propiedades no necesariamente tuvieron una mala intención; se presume lo hicieron de buena fe por lo tanto también son situaciones que tendrá que dilucidar el Poder Judicial», destacó.

En el caso de una cuarta propiedad ubicada en Ovalle «la situación es distinta ya que la propiedad nunca fue transferida a la fundación. Desde ese punto de vista lo que sí tenía Bienes Nacionales es una concesión de uso gratuito entendiendo que en ese lugar sí existían algunos centros de madres que estaban amparados por esta institución. Lo que Bienes Nacionales hizo es, en definitiva, dejar de contar con intermediarios y entenderse directamente con las organizaciones sociales que ahí funcionaban».

Si están arrendados por lo pronto corresponde al Consejo de Defensa del Estado resguardar los intereses de éste y es quien nos representa al Ministerio ante los tribunales de justicia, por lo tanto son ellos los que tienen que lograr a través de los mecanismos de la justicia recuperar estos inmuebles para el Fisco.

¡Cuánto estiman que se debiera demorar?

Los tiempos del Poder Judicial son tiempos en los que ellos tienen que pronunciarse

¿En Coquimbo había uno que vendieron?

En efecto se entiende que en la mayoría de los casos aquellas personas que adquirieron las propiedades de Cema Chile no necesariamente hubo una mala intención en hacerlo y se presume lo hicieron de buena fe, por lo tanto, también son situaciones que tendrá que dilucidar el Poder Judicial.

¿Ahora en qué están, no hay un trámite de por medio?

Ya no era nuestra al momento de ser vendida, no fue el Fisco el que se la vendió a la Clínica, por lo tanto nosotros no podemos generar ningún acto administrativo sobre propiedades que no tenemos a cargo. Desde ese punto de vista será la justicia la que tendrá que pronunciarse no solo con la transferencia y el mal uso que pudo hacer uso Cema Chile

No solo por no hacer uso con el cual fueron transferidos sino que respecto a aquellas propiedades que ellos vendieron y dónde fueron a parar los recursos de esas ventas y evidentemente cómo se pueden recuperar para el interés del Estado.

En el caso

de Ovalle

En Ovalle la situación es distinta ya que la propiedad nunca fue transferida a la fundación. Desde ese punto de vista lo que sí tenía Bienes Nacionales es tener una concesión de uso gratuito entendiendo que en ese lugar sí existían algunos centros de madres que estaban amparados por esta institución. Lo que Bienes Nacionales hizo es, en definitiva, dejar de contar con intermediarios y entenderse directamente con las organizaciones sociales que ahí funcionaban.

Las fiscalizaciones que nosotros hemos llevado a cabo en Vicuña existe una utilización del espacio por un privado, entendemos que es el Club de Rotarios y en el caso de Los Carrera existen algunos locales comerciales para insumos de repostería los que están ocupando ese inmueble

Pero no es que seamos nosotros los que estemos entregando eso en arriendo ya que como ya he señalado son propiedades que fueron transferidas a Cema Chile y son ellos como propietarios quienes ejercen todos loa actos necesarios en tanto son los dueños de esos inmuebles

¿En principio

serían solamente

éstos?

No quita que se estén realizando indagaciones necesarias para establecer si existen otras propiedades que hayan sido transferidas a Cema Chile y que por lo tanto puedan estas no estar siendo utilizadas con esos fines y por lo tanto donde también el Fisco va a reclamar la restitución de los mismos.

Podrían haber pero en principio se ha establecido que son solamente éstos.