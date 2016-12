Concejal Hernández catalogó de «garrapatas» a contratados en el municipio cuya labor no es clara

Durante la sesión de concejo también fue vista la aprobación de perfiles profesionales para contratos a honorarios a suma alzada para el 2017.

En ese contexto consultado por este medio, el concejal Guido Hernández, (Renovación Nacional), manifestó que desaprueba los contratos de cerca de 30 personas por parte de la administración anterior, ya que opinó que sus funciones no estarían justificadas, “me causo alegría la declaración del alcalde que dijo que se iba a suprimir los contratos de estos 30 a 35 funcionarios que yo digo que son fantasmas, porque realizan asesorías a la municipalidad, pero son funcionarios que nadie los conocía que nadie sabía dónde trabajaban, y evidente que eran funciones que le hacían mal la servicio, porque eran especies entre comillas garrapatas que solo se dedicaba a aprovecharse del sistema público. Yo tire un nombre en la palestra que es el de Daniel Daniel Manouchehri que lleva un año trabajando en la municipalidad de Coquimbo, sin hacer nada, no marca horario de ingreso ni de salida”.

El concejal Alejandro Campusano, puntualizó que los referidos contratos concluyen el próximo día 31 y no serán renovados, aunque indicó que antes de cuestionar a los funcionarios hay que solicitarles un informe de su gestión.

“Es importante optimizar los recursos que es lo que se va a hacer en esta administración ys hay que hacer ajustes van a hacer. No marcar la entrada y salida del trabajo si lo permite ley, no es ilegal, pero es de criterio que debería haber un ordenamiento de quienes trabajan en el municipio. Pero acá hay que evaluar primeramente el trabajo de todas estas personas para no hacer acusaciones al voleo porque acá deberán haber informes, los que hay que solicitarlos para tener más antecedentes, antes de hacer cualquier acusación”.