Concejo de Coquimbo implementará plan para recuperar parque El Culebrón junto a ambientalistas

Un firme compromiso para recuperar el parque y el humedal el Culebrón, tomó ayer en sesión de concejo el alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira junto al cuerpo de concejales, que se traduce en poner en funcionamiento, a contar del 2018, un proyecto de línea de base para protegerlo en conjunto con la organización ambientalista local “Defensores del Parque el Culebrón”, cuyo dirigente, Juan Carlos Contreras Ibarra, expuso ante el cuerpo colegiado la necesidad de preservar el principal “pulmón verde” de la ciudad.

“Primero agradezco al concejal Guido Hernández, por darnos la oportunidad de exponer la urgente necesidad de preservar nuestro parque y humedal ante el concejo y quedamos conformes como entidad por el recibimiento del alcalde y del resto de los concejales, los que se comprometieron para apoyarnos para recuperar de forma definitiva El Culebrón, porque como organización ya tenemos el compromiso de distintas autoridades para lograr nuestro objetivo”.

Contreras explicó que de forma personal como vecino del parque, desde hace varios años atrás comenzó a luchar con otros ambientalistas para preservar el recinto, lo que les ha permitido a la fecha concretar importantes acciones en ese sentido como una reciente reforestación.

“Desde el 2009 que venimos trabajando con mayor hincapié en nuestra propuestas y hoy con la respuesta del concejo nos vamos contentos para tener más y mejores avances y ahora le ofrecí al alcalde trabajar como organización con cada departamento municipal en terreno, para sacar adelante lo que sigue pendiente, a la espera de tener el otro año el estudio de línea de base para hacer el proyecto más grande de preservación definitiva ya que como lo expuse ya partimos con algunas acciones como plantar nuevos árboles y mantener limpias algunas áreas”.

Sobre otras iniciativas de preservación el dirigente dijo, “está pendiente contar con seguridad en el parque, ver el tema del canal Herradura que colinda con parque para que no muera porque si venden los terrenos vecinos eso va a morir y aquí lo importante fue que merecimos la conciencia de todos para evitar perder El Culebrón definitivamente para que nos brinde una gran área verde con árboles para combatir el cambio climático, que ya nos está afectando en esta zona del país”.

TRABAJO INMEDIATO

El alcalde Pereira, ratificó las primera medidas para la protección del recinto, “preservar El Culebrón, es un compromiso que tengo desde que era candidato y también quiero potenciarlo no solo como una cuenca sino que como alcalde quiero dar todas las garantías para protegerlo. Vamos a realizar una mesa de trabajo con la directiva de la entidad de defensa la próxima semana con las jefaturas de distintos departamentos para comenzar a trabajar en cosas concretas y no solo en palabras. No solo implementaremos un plan inmediato de retiro de basuras sino que fortaleceremos la fiscalización y como nos mostraron en la exposición hay una empresa que nos vamos a mencionar que estaba botando basuras en el sector y eso no lo vamos a permitir más”.

El concejal Miguel Alvarado, también indicó que debido al loable trabajo de “Defensores Del Parque el Culebrón, apoyaran todas las medidas tendiente a cuidar ese espacio natural confirmando que el proyecto de línea de base concluirá en los meses siguientes, “como concejo queremos proteger todo el patrimonio nuestro que no solo es material sino que debemos incluir lo inmaterial ya nuestra flora y fauna a nuestro medioambiente, por eso el municipio desde ahora tendrá un rol protagónico generando mejores políticas medioambientales. En este gobierno comunal debemos concretar un proyecto serio y concreto sobre la protección del parque y el humedal. Conocimos también que el proyecto de base tiene fecha de término para marzo del próximo año y ahí vamos a tener la película clara sobre lo que debe venir”.

Sobre las primeras acciones a implementar, el concejal Guido Hernández, precisó, “en la próxima reunión con jefes de servicio y con la organización ambientalista, vamos a pedir contar con guarda parques, un cierre perimetral que urge y un estudio de agua para ver cuáles son los puntos de captación subterráneas o superficiales y un estudio de derechos de agua para poder regar las zonas que ya se reforestaron y también queremos trazar líneas a futuro para asegurar el regadío del parque con por ejemplo, un sistema de emergencia con uso de camiones aljibes y otro punto es solicitar al alcalde y a la Secretaría de Planificación lo que debiera ser la construcción de un gran parque urbano con el próximo estudio de base”.