Llegada de turistas hace postergar obras en Vicuña

Debido a la envergadura de las obras, que intervienen más de 3 mil metros cuadrados de pavimentos para instalar un colector de 1.500 metros lineales, existía preocupación en la comunidad acerca de las implicancias que podría tener el desarrollo de estos trabajos durante el período de la época estival, dada la gran afluencia de turistas que llegan a participar de las actividades preparadas para el verano, como, por ejemplo, el Carnaval Elquino.

Es por ello, que el Director SERVIU Región de Coquimbo, Ángelo Montaño, junto a equipo técnico recorrió las obras y se reunió posteriormente con el alcalde Rafael Vera para informar que se decidió ajustar la programación de los trabajos y no intervenir durante enero y febrero la intersección de Avenida Las Delicias y Sargento Aldea, con el fin de no afectar el tráfico vehicular, por lo que se continuará en esos meses la ejecución en otros puntos.

La autoridad de SERVIU destacó al respecto que «hemos podido inspeccionar y verificar que tenemos un 30% de avances, principalmente en el tramo desde Avenida Las Delicias hacia el sur de calle Sargento Aldea. Vamos bien en los plazos por ello determinamos hacer algunos ajustes en lo programado para tranquilidad de la comunidad, lo que no implicará ningún retraso», explicó.

Montaño, visitó además a las familias del sector, que recibieron recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para implementar medidas de mitigación en sus viviendas ante eventuales lluvias, construyendo muros en sus antejardines y destacó que estas obras de mejoramiento y la construcción del colector, «son parte del compromiso que hizo nuestra Ministra el 2015, cuando visitó a las familias afectadas por el aluvión y junto al Alcalde se buscó esta solución definitiva a una problemática que tenía más de 35 años».

El Alcalde Rafael Vera, valoró la decisión de no intervenir Avenida Las Delicias durante la época estival y dijo «en la vida no solamente se pueden hacer las cosas bien en términos técnicos, sino también sociales y cuando estamos afectando a mucha gente en una época estival en una calle que es de una gran afluencia, que el SERVIU nos entregue la alternativa de no ocupar esa calle, nos parece extraordinario, porque cuando se toman decisiones como ésta evidentemente, que se evitan malestares y la gente solamente celebra».