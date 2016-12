Concejales justifican 96 millones para Feria del Libro 2017

Durante el concejo comunal del miércoles, se aprobaron recursos para la XXXII Feria del Libro y la Lectura de La Serena. El monto solicitado por la organización fue de 96 millones, monto que se verá reducido con la venta de los stands a las casas editoriales y fondos que estarían comprometidos por parte del Consejo de la Cultura y el Consejo Regional.

La concejala, Jocelyn Lizama, votó en contra debido al informe del director de Finanzas.

«En este caso fueron claros nosotros que podíamos aportar con 50 millones de pesos y yo aprobé eso… y quedó en acta. Nuestra deuda exigible ya llegó a 6.100 millones de pesos».

Ramón González se abstuvo: «Lo he dicho hasta el cansancio, no podemos gastar la plata que no hay. Por lo tanto, si el encargado de las platas municipales dice que cuenta nada más que con 50 millones para este evento, es lo que hay y debemos atenernos a eso…. lo que si quiero ratificar es la necesidad de que esta feria exista, pero todo se puede acotar a los momentos financieros».

El concejal Robinson Hernández, quien aprobó, afirmó que «la Feria del Libro es uno de los eventos culturales y familiares más rentables social y culturalmente; la puerta de ingreso a la lectura de miles de niñas y niños; de todos los grupos etarios y acceso gratuito; referente literario de las regiones de Chile y punto obligado de miles de turistas y residentes. Con el paso del tiempo es el escenario de orquestas, bandas y solistas; declamación y lanzamiento de libros interactivos; uno de pocos eventos municipales que tiene ingresos por concepto de derechos de stands y patrocinios gubernamentales… en algunos años desde el mundo privado; es la inversión pública de mayor impacto y por eso la apoyo» Sé que es imposible que estén todos y todas las letras; pero siempre el programa refleja a consagrados y emergentes en materia literaria; sin someterse a un canon estético y de crítica literaria».

Por su parte, Carlos Thenoux dijo que «el monto entregado se justifica plenamente. Son 14 días en el que vamos a tener el evento más importante del verano. Es una actividad que agrupa a la familia, va a haber espacio para los niños, los adultos mayores, donde vamos a tener a las principales editoriales del país y la región, con eventos de primer nivel… en el fondo es un evento que le cuesta 55 millones al municipio, si lo comparamos con el Festival de La Serena que no tiene una mayor trascendencia que estamos hablando de 100 millones por día, creo que ni siquiera cabe la comparación».

De acuerdo al presupuesto presentado por la encargada de Cultura, Claudia Villagrán, durante la próxima feria se destinarán 11 millones para programas artísticos, 6 millones para arriendo de pantallas LED, 20 millones para arriendo de carpas, 9 millones en iluminación, 3 millones para producción audiovisual, 7 millones en impresión de gráficas, 9 millones para escritores nacionales, entre otros gastos.

Entre los escritores invitados se encuentra Jorge Baradit, Alejandra Matus, Héctor Véliz – Meza, Tomás Olivera, Cristian Cruz, Antonia Herrera y Gabriel Osorio, entre otros.