“Profesor es querellado por ex alumnas por abusos sexuales”

Se trata de una Querella Criminal en la que D.E.R.M., deportista de elite y alto rendimiento, ahora con domicilio en Santiago, interpone esta acción contra W. A. G., Profesor de Educación Física, por el presunto delito de abuso sexual impropio a persona mayor de 14 años y menor de 18 penado por el Art. 366 del Código Penal.

A través de sus abogados la presunta víctima relata que conoció al imputado en 1999 cuando tenía 8 años de edad. Ella estudiaba en un colegio particular subvencionado en Coquimbo.

En esa oportunidad él llegó como profesor, formó una academia de atletismo y ciclismo con otras niñas de 7 a 12 años de distintos colegios.

La academia deportiva participó en torneos locales, y posteriormente fuera de la región, también a nivel nacional y dentro de él se procedió a crear un grupo de deportistas destacados.

Antes de ir al Mundial de Austria en el mes de septiembre de 2012 en ocasión que estaba preparando el viaje, toda vez que había quedado seleccionada para representar a Chile, en la casa ubicada en Coquimbo, llegó el profesor para entregarle planes de entrenamiento. Ella le dijo que tenía una dolencia en la rodilla y cuádriceps.

El se ofreció para revisarla y darle un masaje. Le puso hielo en el muslo y le pidió que pusiera boca abajo en la cama para hacerle otro tipo de masaje.

Mientras estaba en esa posición, se le puso encima, la habría tomado por la cintura y “comenzó a hablarle en el oído, diciéndole que ya era grande…

Esto la asustó mucho y trató de evitar el contacto, logrando zafarse.

Desde esa oportunidad no quiso saber más de este profesor pero no le contó a su familia por vergüenza.

Debido al estrés de esta situación le fue mal en la competencia de Austria. A su regreso se convirtió en deportista de elite y evitó al profesor quien mientras ella estaba en Austria le habría enviado correos electrónicos donde persistía con sus insinuaciones amorosas y de acoso.

La deportista relata más adelante que no era la única acosada por el profesor. «En una oportunidad anterior cuando tenía que entrenar con otras compañeras se reunían en la casa del imputado en Coquimbo.

Ella llegó temprano y cuando golpeó la puerta pudo observar por la ventana del living comedor, que desde la habitación matrimonial venía saliendo el profesor y detrás de él una compañera estudiante de otro colegio (lo menciona). “Se veía muy urgida y no fue a entrenar».

Incluso afirma que el profesor le dijo que estaba enamorado de ella y que quería que vivieran juntos en Santiago, que le pagaría la universidad y un departamento. Ella rechazó tal ofrecimiento a la vez que le hizo ver su condición de hombre casado con hijos.