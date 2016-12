Alcalde se encontró con que faltaría plata para terminar edificio consistorial

Claramente preocupado pero no por ello dispuesto a poner todo su esfuerzo para aclarar las cosas y lograr que el gran edificio consistorial para Coquimbo sea terminado este año, se presentó ayer ante la prensa el alcalde Marcelo Pereira.

“Mucha gente me detiene en la calle y me pregunta qué pasa que se ve pocas obras en el edificio… He tomado esa inquietud y estamos sorprendidos con lo que nos hemos encontrado”, dijo el edil.

Antes, tuvo un concejo municipal extraordinario para dar cuenta que se había encontrado con la noticia de que la constructora Sacyr está pidiendo una suplementación de 7 mil millones de pesos, por sobre los 18 mil millones que se fijaron originalmente en el contrato a suma alzada (obra vendida).

El concejo le dio todo el respaldo para formar una comisión técnico – jurídica y pedir todos los antecedentes junto con solicitar una reunión con la empresa constructora, previo a un eventual reclamo a Contraloría y otras medidas.

A los concejales no les cuadra tan alta suma de dinero extra, aun cuando por el medio se sabe que hubo modificaciones del diseño y está todo lo del terremoto y tsunami.

Lo de suma alzada, quiere decir que la empresa adjudicataria financia toda la obra asumiendo los riesgos. Hasta ahora los avances en dinero han ido más o menos al ritmo de las obras. “Hay un pequeño desface”.

“Lo importante es transmitir tranquilidad a la población porque este alcalde se la jugará por entero para que el edificio sea terminado, así tenga que ir donde tenga que ir a golpear puertas”, afirmó Pereira.

De hecho en días recientes se entrevistó con el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien le habría ofrecido respaldo para enfrentar la situación. Ayer en el concejo expuso como invitada la Seremi del MOP Mirtha Meléndez, quien integrará la comisión de acopio de antecedentes y análisis de la situación.

En otro aspecto el alcalde Pereira dijo que no es el momento de buscar culpables o responderse por qué se ha llegado a esta situación. “Lo que yo digo es que haremos todas indagaciones, pero lo que importa es escuchar a la empresa que nos diga por qué cobra estos montos, cómo los justifican, y ya veremos qué pasos dar. De momento nos sentimos sorprendidos, sin duda. No es poca plata”.

La Seremi Meléndez hizo notar que este edificio de 15 pisos es uno de las más grandes construidos para municipios. Por lo tanto la inversión también es alta, 18 mil millones de pesos a los que se sumarían estos 7 mil millones, faltando toda la habilitación.

Luego de intervenciones de los concejales Juan Alcayaga y Roseta Paris, el alcalde explicó que están garantizados los pagos a trabajadores y que de todas formas se tomarán resguardos.

En el cartel legal que da hacia calle Varela, la constructora Sacyr y el Gobierno Regional informan de la construcción del edificio consistorial dándose inicio a las obras en mayo de 2014 y de su terminación dice que serán en noviembre de 2017.

El monto total de la obra, según esa información pública, sería de “12.863.883.895 pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, más otros 5 mil millones de pesos aportados por la Municipalidad de Coquimbo.