Retiran vehículos particulares de zona con prohibición de estacionar en calle Colón

A un día de haberles pegado carteles en los vidrios donde se le pedía «aplicar la ley para todos» la calle Colón en La Serena se encontraba totalmente despejada.

La acción «funa» fue llevada a cabo el lunes por la Federación de Taxis Colectivos de Las Compañías.

Este miércoles pudieron trabajar en completa normalidad usando la calzada destinada al servicio de locomoción pública.

Según declaró Patricio Rivera, presidente de la Federación de Taxis Colectivos de Las Compañías, y quien encabezó la protesta, esto «fue un éxito a medias ya que la calle siguiente que es Colón, entre Rengifo e Infante, sigue ocupada con la misma cantidad de autos todos los días. Aun así se agradece la gestión de Carabineros con sus funcionarios ya que claramente dio resultado. Ahora la idea es que estas calles estén despejadas siempre sí o sí porque así es como lo estipula la ley», recalcó.

La acción, señala, fue bien acogida por parte de los demás trabajadores de la locomoción colectiva quienes «encontraron valiente lo que hicimos porque fuimos directamente a la calle en donde está Carabineros. Tuvimos apoyo de otras líneas quienes ahora que lo vieron igual piensan replicarlo en otros lugares», detalló.

Aun así, insiste, esto no solo tiene que ver con la molestia que ellos puedan manifestar sino que con lo referente a quienes deben fiscalizar, por ello, plantea, seguirán en conversaciones con quienes sea necesario para poder validar su reclamo.

«Nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a tratar de que la fiscalización tome parte y se haga responsable de esta situación ya que aunque digan que no hay fiscalizadores suficientes creemos que esto es un premio para las personas que pueden pagar o zafar un parte», lo que considera no es justo ya que nadie tiene más o menos derecho de ocupar lugares que están destinados a un fin en particular.

Desde Carabineros en tanto, destacaron que desde siempre y, más aún, desde el día en que se realizó la funa, adoptaron varias medidas para mitigar esta situación. Según destacó el Mayor Ricardo Arriagada, Comisario de la Primera Comisaría de La Serena, «nosotros notificamos nuevamente a la gente para que no estacione acá y en cuanto a la respuesta por lo menos esta semana ha sido positivo», destaca.

Al respecto, señaló, «nuestros funcionarios están aprovechando de venir en bicicleta u otros medios de transporte

ya que existe menos flujo vehicular en estas fechas».

Respecto a los conos instalados fuera de la comisaría, fueron dispuestos para los autos recurrentes.

En entrevista con el alcalde verán la posibilidad de ocupar parte de un sector cercano para los vehículos de sus funcionarios ya que, reconoce, «este es un problema que todos los servicios públicos tienen en el sector del casco histórico porque no hay estacionamientos habilitados acá».