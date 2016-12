«El aeropuerto de La Serena responde a todas nuestras expectativas de infraestructura»

Ante el anuncio formulado por la Presidenta Michelle Bachelet, en torno a construir un nuevo aeropuerto en la localidad de Tongoy, quisimos conocer la opinión de una de las principales líneas áreas comerciales que operan en la Región de Coquimbo y particularmente en el aeropuerto La Florida de La Serena.

El Subgerente de Comunicaciones de Sky Airlines, David Fuentes, habló sobre su modelo de negocios y la posibilidad de operar desde el anunciado nuevo aeropuerto regional.

– «Hoy nosotros estamos muy bien operando desde el aeropuerto de La Florida, por lo tanto, no tendremos ningún problema en seguir haciéndolo así. Para nuestra operación actual nos acomoda mucho La Florida porque está cerca de la ciudad, lo que facilita los viajes entre la ciudad y el aeropuerto, lo que es muy bueno para nosotros, pero en general para todas las aerolíneas. No veo la justificación para operar desde otro aeropuerto».

– Una de las cosas que se plantea para cambiar el aeropuerto de lugar, son las dificultades climáticas. ¿Se puede subsanar esas dificultades con más tecnología?

– «Lo que le falta al aeropuerto La Florida es inyectarle un poco más de tecnología para que los aviones puedan aterrizar cuando hay mucha neblina en los meses de invierno u otoño, que son los más complicados, pero la verdad es que esa inversión tecnológica es infinitamente inferior a la de construir un nuevo aeropuerto en Tongoy. Creemos que si se hiciera una inversión en tecnología no habría ninguna excusa para cerrar La Florida».

– ¿Las autoridades se han acercado a ustedes para plantearles este tema? ¿Han tenido reuniones sobre este posible cambio?

– «A nivel técnico ha habido ciertas reuniones, pero no nos han preguntado si a nosotros nos convendría operar desde un nuevo aeropuerto. Es decir, no nos han preguntado si estaríamos más cómodos operando en otro aeropuerto. Nosotros estamos cómodos con el aeropuerto actual, creemos que hay que hacer algunas mejoras en tecnología, pero estas son infinitamente menores que hacer un nuevo aeropuerto».