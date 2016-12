CDT de La Serena deberá seguir esperando

Un duró revés sufrió el proyecto para la construcción de Centro de Tratamiento y Diagnóstico (CDT) de La Serena. Esto, debido a las observaciones formuladas a la iniciativa por parte de la Contraloría General de la República y que dificultan seguir adelante con su proceso de licitación.

De acuerdo a lo informado por el Director del Servicio de Salud Coquimbo, Ernesto Jorquera, lo que señala el ente fiscalizador «da fundamento en tres líneas de trabajo que tienen que ver con: la experiencia de algunos de los profesionales que participarían de esta obra de construcción; una línea que tiene que ver con algunos aspectos específicos del proyecto y un tema que tiene que ver la necesidad de la evaluación o el impacto o no que tendrá una obra como ésta en casco histórico».

La autoridad indicó que aún no han recibido el documento oficial por parte de la Contraloría sin embargo los profesionales del equipo de inversiones del Servicio de Salud y del ministerio ya se encuentran trabajando en una apelación.

«Todo proyecto que se manda a Contraloría para su toma de razón puede ser observado, es un golpe duro y no nos gusta, nos hubiera gustado que tomaran razón y comenzar a construir o hacer los procesos administrativos para aquello. Pero con la evaluación que hagan los equipos técnicos, que desde ayer están trabajando para tomar todas las observaciones que nos hicieron de modo tal de pedir reconsideración. Y de no ser acogido tendríamos que pasar a la segunda fase que es volver a relicitar», dijo Jorquera.

NATURALEZA

DEL PROYECTO

El director del Servicio de Salud Coquimbo aseguró que esta situación no cuestiona la naturaleza del proyecto. «No significa que el proyecta hay que empezarlo de nuevo. En nuestro caso sigue vigente, por ello tenemos la oportunidad de apelar. Insistimos, que las observaciones no cuestionan la naturaleza del proyecto y sigue vigente en la cartera de inversiones del Ministerio de Salud», afirmó.

Cabe señalar que a diferencia de la situación que están atravesando los proyectos de otros hospitales como el de San Antonio, Chillán, Las Higueras, el CDT de La Serena se encuentra en estado de «representado» y no de «rechazo», lo que permitiría subsanar las observaciones realizadas.

DIRECTOR DEL

HOSPITAL

En tanto, el director del hospital de La Serena, Edgardo González, sostuvo que «este es un proyecto que tiene fundadas esperanzas de mejorar mucho la calidad de la atención de nuestros usuarios pero también de nuestros trabajadores. Es un proyecto que no sólo es construcción sino que también tiene un componente de recurso humano, tecnología y aumento de cobertura. Tenemos esperanzas que las observaciones sean de carácter menor y puedan ser salvadas desde el punto de vista administrativo, para retomar el curso y la programación que tenían del proyecto es decir, inicio de la obra a la brevedad».

ALCALDE

ROBERTO JACOB

El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, también lamentó el retraso que sufrirá este proyecto tan esperado por la comunidad.

«Tendrán sus razones técnicas, todo proceso de licitación tiene pasos a seguir, pero lamentablemente hemos esperado tanto tiempo el CDT y esto seguramente va a desanimar a la gente…de aquí a 15 días se pedirá la reconsideración de la medida y ojalá que el resultado sea positivo… la gente estaba muy contenta porque esto ya era un proceso de licitación que iba caminando, pero hay normas que exige la Ley y que lamentablemente en este caso se están pidiendo algunas cosas más y espero se resuelva lo más rápido posible…es mucho el tiempo que nos hemos demorado», afirmó el edil.