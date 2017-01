En materia de arriendos de verano, hay que desconfiar de ofertas

Desconfiar de ofertas muy baratas y no depositar vía empresas de Courier son algunos de los consejos que entregan los Detectives, para no pasar un mal rato en esta fiestas de fin de año y la temporada estival.

En época de verano y fin de año, se hacen más recurrentes las estafas vía internet respecto a arriendos de cabañas o departamentos, debido a que las personas suelen hacer abonos por propiedades que no existen. Por tal razón la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, entrega algunas recomendaciones a la comunidad, haciendo hincapié en preferir el contacto directo con el arrendador y evitar el correo electrónico o contacto telefónico con estos.

«En lo posible, al momento de cotizar, usted debe optar por organizaciones establecidas, reconocidas en el rubro y concurrir en forma personal a la casa, cabaña o departamento a arrendar y en el caso de no ser posible esta situación, solicitar antecedentes verificables sobre el lugar, tales como dirección exacta, referencia de ubicación y en el caso de ser un departamento, nombre del edificio para contactarse con la administración y/o conserjería», señaló el Comisario Juan Bermejo, Subjefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI en La Serena.

Se recomienda a su vez realizar la reserva en forma personal o bien a través del depósito de dinero en una cuenta bancaria al mismo nombre de la persona con quien se efectuó el contacto y trato de arriendo, lo anterior con el fin de que esta persona no se desentienda del acuerdo llevado a cabo.

«Cabe mencionar que en estos meses, se incrementan los delitos por este tipo de estafas. Cuando soliciten depósitos adelantados, es preferible no hacerlo y tener real atención cuando ven una oferta que escapa de lo común porque puede ser que este siendo engañado», indicó el jefe policial

Al momento de concretar un arriendo inmobiliario asegúrese de suscribir un contrato o exigir un recibo de dinero, antes de hacer cualquier pago.

«Si bien no hemos recibido denuncias a la fecha por este tipo de delitos. El llamado por parte de la PDI, es estar alertas antes estas personas, que buscan engañar, preferentemente a turistas que visitan nuestra Región», señaló el Subjefe de la Brigada de Robos de la PDI La Serena.

En el caso de ser víctima del delito de Estafas, inmediatamente debe denunciar el hecho en cualquiera unidad de la PDI, para de esa manera poder investigar el delito en coordinación con el Ministerio Público.