Nada de contentos los argentinos: 5 hrs. en aduana y 3 en cambiar dinero

Todos los pronóstico indicaban que la llegada de turistas argentinos a la ciudad de La Serenas superaría las cifras del año pasado.

Sin embargo, ni las proyecciones más optimistas pudieron anticipar la avalancha de transandinos que se pueden ver por estos días en las calles, plazas, centros comerciales, restaurantes, outlet y sobre todo en las casas de cambio.

Sólo por el complejo fronterizo de Agua Negra, de acuerdo a cifras entregadas por la Gobernación de Elqui, hasta el 31 de diciembre recibió 8.462 argentinos.

En la temporada pasada esa cifra fue de 3.994, lo que significa un aumento del 102 por ciento.

Esto último implicó grandes filas de automóviles y varias horas de espera para realizar los trámites de ingreso a nuestro país.

Keko, un empresario de Jujuy, al norte de Argentina, es tercera vez que viene a vacacionar con su familia. «Todo bien hasta que llegamos a la aduana chilena. En Argentina nos demoramos casi dos horas en cambio acá, cinco horas con más de 30 grados de calor sobre la cabeza… con familia, imaginate… Los inspectores hacen bien su trabajo, pero son pocos y no perdonan. Hay que desarmarles todo el coche para demostrarles que no traemos carnes y otras pelotudeces que otros intentan cruzar, lamentablemente», reconoce.

Estaba sentado en uno de los escaños en calle Balmaceda ayer, mientras su mujer hacía la fila en la casa de cambios. «Este es otro problema. Los bancos no cambian monedas extranjeras, como sí lo hacen todos los bancos del mundo, acá tenés que ir a estas casas de cambio y ahí tenés esa fila de los demonios»…

PERO IGUAL…

Pese a ello, los argentinos han preferido la Región de Coquimbo para pasar sus vacaciones, es que las condiciones cambiarias les favorecen ampliamente.

El problema ahora es lograr cambiar los dólares o las monedas argentinas a pesos chilenos, trámite que ayer presentaba más de una dificultad.

«Esto es inconveniente para nosotros por el tiempo que perdés… por ejemplo nosotros ya llevamos más de una hora haciendo la cola. Yo creo que debieran estar más preparados porque saben que en enero es la temporada en que vienen muchos argentinos… El cambio nos beneficia trayendo dólares, claro. Esta es la quinta vez que venimos y esta es la primera vez que nos pasa esto», indicó Daniel Oyola, de la ciudad de Mendoza.

ESIGNACIÓN DE TURISTA

Una postura un poco más resignada es la que tiene don Raúl Rodríguez de San Rafael, Mendoza.

«Generalmente a nosotros los argentinos nos conviene comprar pesos chilenos con dólares. Hay una diferencia si compramos pesos chilenos en Argentina.

La dificultad es que hay pocas casas de cambio y bueno uno sabe que hay que esperar como en cualquier trámite bancario. Hay muchos argentinos acá… hace tres años que vengo… pero ahora hay mucha más gente, pero estamos de vacaciones… no me preocupa, estamos de buena onda como se dice», dijo.

MEJORAS

Belén Rufina, de la ciudad de San Juan, calificó como «una locura lo que ocurre con las casas de cambio.

Está todo colapsado. Es la primera vez que nos dejamos estar con el cambio. Antes hemos traído pesos chilenos. Llevamos bastante en la cola. Esperamos tener suerte y conseguir pesos. Sería bueno que esta parte pudieran mejorarla y que sea más ágil al menos. Esto es casi perder un día entero cambiando plata».

En tanto, Alejandro Rojas, encargado de la oficina de AFEX – La Serena, aseguró que la llegada de argentinos buscando cambiar dólares superó todas las expectativas. «Esto ha superado con creces lo ocurrido el año pasado. Nosotros nos preparamos pero esto sobrepasa el stock de dinero que tenemos, y eso que hemos tratado de renovar lo más posible pero tengo un límite y tengo que esperar hasta mañana (hoy). Tenemos que hacer lo que se puede, ir cambiando de menos cantidad para poder ir dejando a la gente con algo de dinero. Ayer feriado (lunes) también trabajamos y estuvimos lleno. Como te digo la afluencia ha sido más de la esperada y creo que seguirá llegando», afirmó.

En cuanto a las compras, los turistas explican que aun les conviene venir porque los alquileres no han subido y les resulta la mitad de lo que debieran pagar en la costa argentina. «Pero falta más información para saber dónde comer, cuánto vale, cómo movilizarse desde el centro a la playa, etc.».

EL CAMINO… MÁS O MENOS

Por otro lado, los argentinos – quienes vienen en buenos vehículos modernos- han hecho notar que sin bien en el lado argentino se nota una mejora en la parte de tierra, en el lado chileno «hay serrucho», lo que obliga a avanzar más lento.

De todas formas aceptan que es un camino de montaña transitable.