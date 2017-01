Enfasis en ordenar el municipio y generar inversión pública marcan primer mes de gestión del alcalde de Punitaqui

A un mes de haber asumido como alcalde de la comuna de Punitaqui, Carlos Araya Bugueño ya comienza a desarrollar balances, prioridades y objetivos en relación a su trabajo. Ordenar administrativamente el municipio y generar proyectos para avanzar hacia el desarrollo de la comuna han sido los ejes centrales del trabajo que en estos primeros 30 días ha ejecutado.

Sin embargo, no ha sido fácil para el alcalde comenzar a liderar los destinos de la tierra de Los Molinos. Según el edil lo más complejo con lo que se ha encontrado es el desorden y la falta de documentación que existe en relación a los procesos internos del municipio. Hay poca claridad sobre ciertos procedimientos y rendiciones. Pero Carlos Araya junto a sus equipos de trabajo está recopilando antecedentes, iniciando investigaciones sumarias para determinar posibles responsabilidades administrativas y faltas. Al mismo tiempo es claro en señalar que ya se está generando nuevas iniciativas para el desarrollo punitaquino

«Hoy en día nos encontramos en un proceso más que complejo ya que lamentablemente no es fácil llegar a un municipio donde había extremadamente desorden. Estos primeros días nos hemos dedicado a trabajar este tema del ordenamiento de la casa, del municipio. Pero al mismo tiempo hemos ido trabajando y solucionando problemas. Así lo hemos demostrado con la realización del aniversario de la comuna, con la feria costumbrista, actividades de fin de año», explicó la primera autoridad comunal.

El alcalde también agregó la importancia de contar con buenos profesionales y darles la confianza a los más antiguos, «te reitero que el problema es complejo. Es un desorden administrativo mayúsculo. Estamos trabajando con recopilar antecedentes, enviaremos las auditorías y sumarios pertinentes. Para eso estamos trabajando con los funcionarios, con control interno, viendo y analizando un proceso de revisión. Pero no solo eso, el cambio de gestión comenzó el 06 de diciembre y para aquello hemos conformado equipos de profesionales con experiencia que van a hacer parte de esta administración quienes junto a los funcionarios antiguos serán los encargados de generar un cambio positivo para las familias y la comuna en general», expresó Araya.

Respecto a las proyecciones en cuanto a la generación de inversión pública, Araya sostiene que «son varios los desafíos. Tenemos que cambiar las veredas y soleras de la calle principal de Punitaqui. Mover el servicio del Registro Civil del segundo al primer piso. Trabajar por construir un Liceo Sello que son más de 11.500 millones de pesos en inversión. Asimismo preocuparnos de mejorar caminos, arreglos de luminarias, mayor y mejores condiciones de vida para las familias punitaquinas».

En cuanto al sello que quiere implantarle a su gestión, el alcalde Carlos Araya manifestó: «Yo aspiro una comuna sol, limpia, segura y ordenada. Punitaqui no se construye ni lo desarrolla un alcalde, tampoco un funcionario o todos los funcionarios juntos, Punitaqui lo construimos con la gente, todos encaminados, mancomunados y unidos hacia un solo objetivo que es el progreso y desarrollo. Basta que Punitaqui sea el patio trasero de otras comunas de la región, esta comuna y su gente merecen respeto».

Finalmente, el edil envió un mensaje a la comunidad, «paciencia para poder ordenar la casa. Reitero tenemos un desorden de proporciones. Les pido colaboración, todos tenemos que aportar al desarrollo de la comuna. Mi compromiso es irrestricto con mi tierra. Aspiro a concretar un trabajo limpio, transparente, de puertas abiertas donde todos seamos parte de este nuevo municipio de Punitaqui».