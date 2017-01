FINALMENTE LA SERENA JUGARÁ CON BELGRANO

Los reclamos de los hinchas serenenses finalmente podrán acallarse, ya que tras llegar a acuerdo entre la productora y los clubes, Deportes La Serena medirá fuerzas con Belgrano de Córdoba el miércoles 11 de enero a las 20:30 horas en el estadio La Portada.

Así lo dieron a conocer ayer los directivos granates en la conferencia de prensa que se realizó en el patio de la Municipalidad de La Serena, la cual contó con la presencia del alcalde Roberto Jacob, el presidente de Deportes La Serena Mariano Muñoz, el gerente del club Milko Leguas y entrenador del equipo, Jaime García.

“Hace tiempo no se hacía un cuadrangular de este tipo en la ciudad. No fue fácil, todo esto es mérito de Deportes La Serena, los felicito por eso. Y reitero que este municipio está dispuesto a apoyar, sobre todo si se trata de hacer deporte”, señaló al respecto el alcalde de La Serena, Roberto Jacob.

Por su parte, el presidente de Deportes La Serena, Mariano Muñoz, indicó que “este es un esfuerzo de muchos, todo tiene su costo. Con Belgrano tenemos un convenio para ir a hacer la pretemporada a Argentina, en mayo o junio de este año, agradecemos la voluntad de todos para poder concretar el partido con ellos y por lo mismo hago un llamado a la gente para que vaya a ver los partidos y apoye”.

Según indica el nuevo calendario, los partidos amistosos se iniciarán el miércoles 11 de enero con el encuentro que jugarán Deportes La Serena vs Belgrano de Córdoba a las 20:30 horas; el viernes 13 de enero, a las 19:30 horas, se medirán Deportes La Serena vs Universidad de Chile; el domingo 15 de enero a las 19:30 horas, rivalizarán Belgrano vs Universidad de Chile, todo esto por el triangular “Copa Ciudad de La Serena”, mientras que el martes 17 de enero, a las 20:30 horas, se realizará la “Noche Granate”, donde se enfrentarán Deportes La Serena vs Unión Española.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para los partidos se venden a través de Ticketpro, en su sitio web y tiendas Hites en el centro de La Serena. Desde el lunes 9 se iniciará la venta en el estadio La Portada.

Los precios son los siguientes: galería 4.500 pesos; Andes 6.800; Pacífico 11.200 y Palco 16.800 por cada partido. Los niños pagan 2.500 pesos.

Para el duelo entre Deportes La Serena y Unión Española, se rebajarán los precios y los socios del club papayero tendrán beneficios.