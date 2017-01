Hay que evitar bañarse en la playa El Faro

La capitanía de puerto de Coquimbo hace un llamado a obedecer las normas, hacer uso de las playas habilitadas y no tomar riesgos innecesarios.

El litoral costero de la cuarta región es el destino turístico predilecto de los bañistas en verano, periodo en que la Dirección Marítima de Coquimbo cumple un rol clave en materia de seguridad y rescates.

Por eso la Jurisdicción de Puerto de Coquimbo pone énfasis en evitar los accidentes, ya que durante el verano 2015-2016 registraron la cifra más alta accidentabilidad con 39,7% de ocurrencia. Según DIRECTEMAR, una gran cantidad de ellos se podrían evitar, si solamente se concurriera a lugares habilitados para el baño, en donde se encuentran salvavidas y/o personal de la Armada.

No todos se fijan si las playas son o no aptas para el baño, por eso es que la Dirección General de la Armada de Chile, colocó a disposición la aplicación “Playas habilitadas”, un software gratuito que cualquier persona puede descargar desde celulares android/ IOS. “Una playa apta contará con toda la información, dispositivo de seguridad y salvavidas. En caso de playas sin salvavidas es mejor no bañarse”, declara Rodrigo Pomeri, Capitán de Puerto de la jurisdicción de Coquimbo.

De acuerdo a la información entregada por el Capitán de Puerto de Coquimbo, las playas habilitadas son algunos sectores de La Herradora, Cóndor de Guayacán y Peñuelas.

Mientras que hay otras que simplemente no están aptas, como la zona de El Faro, la que tiene más accidentes (23 accidentados en 2015/2016), según la Dirección Marítima. “Hay que evitar bañarse en la playa El Faro, porque no reúne las condiciones de seguridad, especialmente hacia el norte, por tanto recomiendo siempre verificar si hay bandera roja (peligro) o verde (segura)”, acota.

En esta misma línea, Rodrigo Pomeri, Capitán de Puerto de Coquimbo, recomienda también los bañistas verificar las condiciones meteorológicas y del tiempo. “Cuando se planifican las vacaciones en la playa, primero hay que ver si habrá mucho viento o marejadas anormales. En estos casos hay que evitar bañarse y ubicarse en zona rocosos, porque ahí han ocurrido un gran número de accidentes”, sugiere.

Los fines de semana se registran más accidentes, donde se realizan alrededor de 3 a 4 rescates diarios. Por esta razón, se hace llamado al autocuidado a crear conciencia permanente, evitando los excesos en el uso de las aguas de mar.